Un rocòdrom especial, música i una exposició, entre les novetats del Rec

Els organitzadors volen fer del Rec.020 una edició especial, commemorar els 10 anys de la primera mostra de botigues efímeres que s'hi va celebrar. El festival del Rec tenia en la seva gènesi una voluntat de repensar el barri adober i treballar perquè no desaparegués el testimoni industrial, però la força de la proposta comercial sovint ha amagat aquell propòsit inicial. El desè aniversari recuperarà el debat, es tornarà a qüestionar el perquè i ho farà amb noves propostes i més marques que mai. Les botigues efímeres obren al barri adober entre el 6 i el 9 de novembre.

Indoorwall Climbing Centers, juntament amb la marxa de sabatilles La Sportiva, muntarà un rocòdrom en una paret al centre del barri del Rec durant els quatre dies de les botigues efímeres, en una construcció que es preveu espectacular, segons fonts dels mateixos impulsors de la proposta. Es tractarà de pujar amb un autoassegurador per la paret fins a arribar a un punt on hi haurà una tenda de campanya, aproximadament muntada a 8 metres del ter-ra. I un cop a dalt, hauran d'agafar un descompte de l'interior de la tenda i llançar-se al buit.

Serà la primera vegada que aquesta empresa participa al Rec i, també, la primera vegada que al Rec, al centre del barri, s'hi fa una instal·lació com aquesta. Fonts de l'organització l'han definit com «un espectacle molt gran», situat «al centre, en un punt on hi haurà escenaris i food trucks».



Visites a adoberies

El Rec.020 té un dels seus gran eixos en la difusió de la riquesa arquitectònica del barri. Per fer-ho, organitza diverses activitats al voltant del barri, com la descoberta de l'antiga adoberia Cal Domènech, workshops sobre el procés de creació artesanal del cuir i de la pell, visites guiades a diverses adoberies del barri que segueixen en funcionament i a l'Adoberia museïtzada Cal Granotes, o l'exposició dels 10 anys del Rec.0, al Pati de Bas i Jordi, entre d'altres.



Més de 80 marques, 60 espais

Compartint protagonisme amb el patrimoni, l'experiment de venda al detall seguirà sent el centre del festival, amb pop-up stores de grans marques que ocuparan les adoberies buides.

Grans noms de la moda internacional com Levi's, Mango o Adidas aposten pel barri del Rec, on troben els espais alternatius que requereixen per mostrar la cara més transgressora de les seves marques. I que conviuran amb la moda més alternativa i independent de joves dissenyadors emergents.

En aquesta edició, el recorregut urbà serà en 60 espais efímers, sorprenents, ubicats en velles fàbriques del barri. Seran més de 80 marques de diferent format i producte que faran les seves vendes especials d'estocs en botigues que només existiran durant quatre dies. Rec.020 disposarà de novetats destacades com Brownie, Vans, Pretty Ballerinas, Mascaró, Eastpak, Woodys Barcelona i noves marques infantils com Lötiekids i BabyClic. En l'oferta esportiva, s'hi incorporen per primera vegada Rossignol i Protest, a més de La Sportiva, amb una pop-up store molt sorprenent.

Continuen al Rec grans marques com Levi's, Adidas, Barça, Munich, Haglöfs, Fox, Mango, Sita Murt, Indi&Cold, Nice Things, Ash, Punto Blanco, Textura, Buff, Mi&Co, DC Shoes o Kaotiko, juntament amb marques de disse-nyadors com Miriam Ponsa, Txell Miras, Josep Abril, Gorni Kramer o Who. Pel que fa a l'oferta de roba infantil, Boboli, yporqué, Bean's Barcelona, o 1+ in the family... són una mostra del disseny infantil de qualitat que s'apunta a les vendes especials del Rec.



Marques i tendències

S'obre un nou pati dedicat a les marques de més tendència, l'Hort d'en Pau, on es podrà trobar l'espai Pop-Up Day Estrella Damm, on cada dia s'instal·la una marca jove que s'obre camí al món de la moda. També en aquest nou espai, hi haurà marques de moda catalana com Brava Fabrics, Woody's Barcelona o Cuirum, que conviuran amb la moda nòrdica amb marques com Sessún o Samsoe Samsoe.

En aquest pati també s'hi trobarà la pop-up store 080 amb el guanyador del concurs Rec.0/080 Barcelona Fashion, que enguany celebra la 5a edició. Un certamen que dona al guardonat un premi doble: una pop-up store al Rec.0 i un espai de venda a la Pop-ups Gallery de la propera edició del 080 Barcelona Fashion.



Colomo, Beth i JoKB

Tres escenaris, actuacions musicals, xerrades, visites guiades o workshops per celebrar una edició especial. Pel que fa a l'oferta musical, destaquen grups i cantautors com Joan Colomo, Red Pèrill, JoKB, Beth o Pulmon, entre d'altres.

El divendres, al pati i escenari Estrella Damm, se celebrarà un concert que commemorarà els 10 anys del Rec amb el grup Senyor Oca. Per primera vegada s'organitza la Rec Battle, una competició de rap que buscarà el millor rimant en estil freestyle.

També es posa a disposició dels grups i músics novells l'espai Rec Music Box, on els músics que comencen podran fer el seu primer concert. Per als més joves el DJ Andreu Presas, de Ràdio Flaixbac, farà un taller de DJ adreçat als nens i nenes. Al llarg dels quatre dies del festival, el Rec.020 completarà l'oferta musical amb més de 25 propostes, amb sessions de jazz i bossa nova.