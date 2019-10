Som-hi acusa el govern de no vigilar l'ascensor de Fàtima

El grup municipal d'Igualada Som-hi (PSC-Comuns-Igualada Oberta) demana al govern de Junts per Catalunya que apliqui «mesures contundents per frenar l'incivisme», que deixa sense funcionament l'ascensor de Fàtima i les escales mecàniques del carrer de Sant Magí de manera recur-rent. El grup considera que tant l'ascensor, que fa un mes que està fora de servei, com les escales mecàniques, que tenen problemes sovint, no tenen prou vigilància.

Jordi Cuadras, cap del grup municipal de Som-hi Igualada, reclama que es prenguin mesures, com ara un augment de la il·luminació, penjar cartells informatius amb l'import de les sancions o posar més vigilància.

El regidor portaveu assegura que les aturades i els problemes de les instal·lacions «provoquen malestar i indignació entre els diferents usuaris, ja que són infraestructures que són absolutament necessàries per al dia a dia de moltes persones per anar a comprar, al banc o a les escoles, per exemple».

Igualada Som-hi ha recollit les queixes de desenes de veïns. El regidor ha demanat a l'alcalde que «acabi el vandalisme, fem una crida a que no hi hagi més incivisme. Reclamem que el govern de la ciutat garanteixi que l'ascensor i les escales mecàniques funcionin tot l'any. Són dues infraestructures bàsiques per a la mobilitat de moltes ciutadanes i ciutadans, i des de l'Ajuntament cal fer front de manera enèrgica al vandalisme que les aturen de manera periòdica al llarg de l'any».

Totes dues instal·lacions disposen de càmeres de seguretat, però «s'ha demostrat que això no resol les contínues actituds incíviques que afecten el seu funcionament», i Cuadras afirma que «el nostre model de ciutat és el d'una ciutat connectada i on les infraestructures funcionen. Cal fer front al vandalisme, i quan aquest es converteix en crònic cal que el govern faci un pas endavant i adopti mesures que el frenin en sec». I afegeix que «no pot tornar a passar que l'ascensor de Fàtima estigui parat un mes o que les escales mecàniques gairebé mai funcionin totes alhora».

La regidora Montse Montaña fa una crida a la conscienciació i recorda a l'equip de govern que «cada vegada que algú malmet l'ascensor de Fàtima o les escales mecàniques del carrer de Sant Magí vol dir que hi ha ciutadans i ciutadanes igualadines que deixen de poder moure's amb facilitat per aquestes zones». Igualada Som-hi considera que no pot ser que els ascensors o les escales mecàniques siguin infraestructures que funcionen en altres poblacions i que a Igualada hi hagi dificultats per garantir aquest funcionament.