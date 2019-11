Igualada tindrà un dia especial per descobrir nous talents per al tèxtil

Igualada obre un diàleg amb els joves i les indústries de la moda amb l'objectiu de trobar nou talent. El proper 16 de novembre se celebrarà la 1a Jornada Fashion Challenge Day, organitzada amb l'objectiu de buscar talent jove per crear respostes innovadores als reptes del sector moda.

Expliquen els impulsors del projecte que «la indústria de la moda es troba immersa en un procés de profunda transformació», i en un trànsit en el qual hi ha diferents factors que hi intervenen, com ara «la introducció de noves tecnologies en les diferents fases del negoci, la incorporació de la sostenibilitat com a element essencial en el futur de la moda i la transformació de les col·leccions cap a experiències emocionalment rellevants per al consumidor». Aquests són, segons els seus impulsors, els principals motors d'aquest canvi.

El Fashion Challenge Day és una sessió d'innovació, oberta a joves de diferents disciplines professionals. Es busquen titulats i estudiants de darrer curs de grau o postgrau en disseny de moda; enginyers tèxtils, químics, industrials, informàtics; titulats en administració d'empreses o màrqueting i comunicació, entre d'altres, que aportin el seu talent, treballant en grup, per resoldre els reptes proposats per empreses del sector moda.

Un grup d'empreses promotores, vinculades a les indústries de la moda i el disseny, presentaran els seus reptes, que es treballaran en grups. La sessió també servirà per identificar talent emergent i facilitar la seva contractació en cas que sigui d'interès per a ambdues parts. Les empreses i entitats promotores seran Boboli (https://www.boboli.es/), HP Inc. (www.hp.com), 080 Barcelona Fashion (http://www.080barcelonafashion.cat/) i Match Mode (https://matchmode.es/).

Les empreses volien que els participants responguin als reptes plantejats per les empreses per tal que des d'aquest col·lectiu jove hi hagi una contribució a la innovació del sector.

Els joves, la majoria dels quals han tingut una escassa experiència, tindran l'oportunitat d'aproparar-se a les empreses i als seus equips professionals, que en un futur podrien ser també el seu lloc de treball o la destinació final dels seus projectes professionals.

En aquest sentit, els organitzadors d'aquesta primera Fashion challenge Day d'Igualada també posen en valor la importància que pot tenir per als joves estudiants dels darrers cursos dels seus graus conèixer persones que, com ells, estan interessades en el món de la moda i poder participar en una jornada d'innovació aprenent metodologies de Design Thinking, i l'equip guanyador tindrà un voucher per desenvolupar la idea guanyadora col·laborant amb l'empresa.



Un projecte del sector tèxtil

Aquest projecte, anomenat Acte Talent, s'emmarca en el Programa d'Innovació en l'Ocupació i promou la detecció i atracció de talent. És subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals de la Generalitat, i té el patrocini de l'Ajuntament d'Igualada, Ajuntament de Terrassa, Ajuntament de Manresa, Vapor Llonch-Ajuntament de Sabadell i l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, que formen part d'ACTE, Associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees, i també disposa de la col·laboració de MODACC-Clúster Tèxtil Moda de Catalunya i LCI Barcelona.