El món de la carbassa porta centenars de visitants a la fira de Tots Sants de Calaf

La tardor i els seus fruits, la carbassa i les seves possibilitats estètiques, artístiques i culinàries, i el concurs de les grans carbasses ha creat a Calaf una fira que cada any guanya adeptes. Ahir, la plaça dels Arbres i el Raval de Sant Jaume van ser un bullici de visitants durant tot el matí i l'atractiu era la fira de la carbassa.

Una cinquantena de parades i una zona per a l'àmbit més gastronòmic i per als nens al centre de la plaça formen una fira de públic familiar, de passejar i badar, de descobrir curiositats sobre com aprofitar la carbassa per elaborar determinats menjars i, fins i tot, per fer una cervessa absolutament artesana a partir d'aquest fruit.

Pere Tardà, impulsor de la Fira calafina, destacava ahir al migdia l'èxit de la mostra, que, tenint en compte l'afluència de gent, és un èxit de públic. Però, també, que aquesta mostra creu que s'ha de mantenir en el nivell actual de la cinquantena de parades, i ser rigorosos en la tria dels que van a Calaf a vendre els seus productes, perquè es mantingui com una fira de fruits de tardor i de carbassa.

Es tracta d'una mostra temàtica, de dimensions reduïdes, però al mateix temps suficient per mostrar les moltes possiblitats que ofereix la fira. A més a més, aquesta fira de Tots Sants té la peculiaritat que només se celebra al matí, de 10 a 2 del migdia, segons el programa, tot i que ahir es va fer una petita pròrroga per poder satisfer els centenars de visitants que aprofitant l'excel·lent temperatura del migdia encara passejaven entre estands.

La fira ha consolidat, també, un concurs de carbasses. En la categoria general, el guanyador va ser Salvador Mogas, amb una carbassa de 620 kg, de Santa Maria de Palautordera. Jordi Torrabadella, de Sant Llorenç de Moruns, en va portar una de 324 kg, que li va valer el segon lloc, i el tercer va ser Miquel Segalés, de Sant Feliu de Codines, amb una peça de 214 kg. El guanyador local va ser Albert Casanoves, amb un exemplar de 260 kg.