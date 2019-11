Olesa reclama l'inici sense demora de la renovació del col·lector de salmorres

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat ha demanat a l'Agència Catalana de l'Aigua, ACA, de la Generalitat que no tinguin més temps encallada la renovació del col·lector de salmorres, una instal·lació que ja fa anys que està obsoleta i que fa anys que es parla que s'ha de fer una obra de renovació i substitució, però que no acaba d'arribar mai. Olesa considera que el tram que va entre la depuradora d'Abrera i Castell-galí, ja a la comarca del Bages, «és una obra molt necessària i reclamada a Olesa». Actualment, ja s'ha fet l'expropiació de terrenys d'una bona part de la instal·lació, però la Generalitat no pot concretar ara el calendari d'execució perquè està pendent de garantir-ne el finançament.

El col·lector trasllada residu salí procedent de les aigües dels runams de les mines de potassa i sal del Bages i d'altres captacions d'aigua salada a l'entorn de les instal·lacions industrials. És una instal·lació bàsica per evitar la contaminació del riu Llobregat i Cardener, afluent del primer. Els problemes de la instal·lació són pràcticament en tot el seu recor-regut, des del Bages fins a la zona marítima, però hi ha hagut especialment incidències en aquesta zona del Baix Llobregat, Olesa i Abrera, i en la zona de Cardona, Súria i Sallent fins a Manresa, i d'aquí cap al Baix Llobregat.

Inicialment la previsió era començar les obres el 2018 perquè estiguessin enllestides el 2022, ja que el termini d'execució d'aquests 30 quilòmetres és de 30 mesos. «Atesa la importància d'aquesta infraestructura pel fort impacte que representa per a Olesa, ens hem posat en contacte amb el responsable de l'ACA i farem un seguiment molt proper perquè l'obra no s'endarrereixi molt més enllà del previst», explica Eva Creus, regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Olesa en el web municipal.

Aquesta és una obra molt reclamada al municipi olesà. Fonts municipals han explicat que, tot i que el material de què està fet la canonada és altament resistent a ambients salins, les juntes són metàl·liques i s'acaben corroent, i encara més amb les temperatures altes de l'estiu. Només en els dar-rers sis anys, aquest col·lector ja ha tingut 8 vessaments d'aigua, que, pel seu alt contingut salí, provoquen un gran impacte i perjudiquen cultius i la flora i fauna del territori.

La part tècnica ja està finalitzada però queda pendent la part del finançament. El cost total de la infraestructura és superior als 100 milions d'euros. L'empresa que ho farà és Infraestructures.cat, però cal el finançament.