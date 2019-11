Entitats sobiranistes insten Castells a reprovar la «violència» policial

Entitats sobiranistes d'Igualada reclamen a l'alcalde Marc Castells (Junts x Igualada) que reprovi l'actuació policial dels darrers dies a Catalunya i en especial una ocur-reguda a l'Anoia el 16 d'octubre. Signen el document Òmnium, ANC Anoia, CDR de la conca d'Òdena, Foment -Casal popular, Gent Gran per la República, Súmate i l'entitat jove La Collanada, entitats que condemnen «la persecució actual que està vivint el moviment independentista».

Les entitats, en un manifest, expressen «el rebuig més absolut per la violència injustificada i desmesurada de les forces policials, especialment la brutalitat policial exercida en contra del jovent independentista». Situen el problemea «en els fets que s'han produït en les dues darreres setmanes, arran de les mobilitzacions contra les sentències del procés que han condemnat entre 9 i 13 anys de presó a bona part del Govern anterior».

En el darrer ple municipal de l'Ajuntament d'Igualada ja es va presentar una moció en un sentit semblant, impulsada per ERC i Poble Actiu, que inclou el sector cupaire, però el govern de Marc Castells va trobar el suport explícit de Ciutadans per evitar no aprovar la moció i, a més a més, el grup d'Igualada Som-hi es va abstenir en aquesta votació, amb l'argument que no era un tema propi del municipi d'Igualada, amb la qual cosa la diferència entre el «no» a la moció i el «sí» encara es va fer més gran.

Els grups impulsors d'aquesta petició a l'Ajuntament animen «joves i grans a continuar la mobilització pacífica i no violenta al carrer en contra de les sentències del Suprem i per la independència», i afirmen que «de la unió dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional n'ha sorgit una violència desproporcionada i que atempta contra els drets humans».

Asseguren, també, en un manifest que «diversos col·lectius de drets humans i civils han recollit més de 100 casos de violència policial durant les darreres manifestacions. Volem alertar que tota aquesta repressió recau especialment contra les persones més joves».

El manifest recorda les accions denunciades com a abusos policials, els ferits, sobretot aquells ferits de gravetat per l'ús de bales de goma i de foam, i insta l'Ajuntament d'Igualada «que en ple reprovi la violència policial. Especialment la que va exercir la Brigada Mòbil dels Mossos d'Esquadra el 16 d'octubre passat quan va carregar contra estudiants igualadins que protestaven de forma pacífica i no violenta».