Mor Ramon Maria Fitó, alcalde de Calonge de Segarra durant vint anys

Ramon Maria Fitó, que va ser alcalde de Calonge de Segarra durant 20 anys consecutius, ha mort als 69 anys aquest diumenge després de lluitar contra una llarga malaltia.

Fitó va estar al capdavant de l'ajuntament de Calonge de Segarra durant cinc mandats consecutius, del 1987 fins al 2007 i posteriorment, del 2007 fins al 2011 va ser regidor de masies, agricultura, ADF i Ràdio Altiplà, sota el govern encapçalat per l'actual alcalde Xavier Nadal.

En una nota feta pública aquest diumenge, l'Ajuntament de Calonge expressava el seu condol a la família i amics per la mort de Fitó i també destacava la seva tasca com a alcalde del municipi i agraïa la «gran feina» que va fer perquè «sense dubte va contribuir a la millora i avenç de Calonge de Segarra». Entre les seves actuacions, el mateix consistori destaca la portada d'aigua a les masies i nuclis del municipi, la millora de camins, carrers i places, l'electrificació rural de diferents masies, la potenciació de les festes tradicionals calongines i la creació de Ràdio Altiplà.

En el seu primer mandat com alcalde, el 1987, Fitó ho va fer com a independent i la seva llista va aconseguir els cinc regidors del ple. En les següents eleccions, el 1991 ja ho va fer sota les sigles de Convergència i Unió, amb les quals va aconseguir, de nou, els cinc edils, un resultat que va repetir el 1995. Quatre anys després, tot i tenir només un regidor també va repetir com alcalde. En el seu últim mandat, CiU va obtenir dos regidors al municipi. Quatre anys després, es va presentar sotes les sigles d'ERC i va formar govern amb la formació de l'actual alcalde Xavier Nadal.

Més enllà de la seva tasca al consistori i al municipi, Fitó també participava activament en diferents entitats i associacions culturals, sindicals, polítiques, civils i de lleure.

La vetlla es fa avui, fins a les 8 del vespre i demà de 9 a 2/3 d'11 del matí al tanatori d'Igualada i el funeral tindrà lloc aquest dilluns, a les 12 del migdia a l'església parroquial de Santa Fe de Calonge de Segarra.