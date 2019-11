El Rec.0 d'Igualada obre portes amb 60 espais i més de 80 marques

La nova edició del Rec.0 ha començat aquest dimecres a Igualada i allargarà la seva obertura fins dissabte. Amb 60 espais i més de 80 marques, a dos quarts de vuit del matí i encara amb més d'una hora perquè obrissin les botigues, ja hi havien cues amb desenes de persones a l'entrada. I és que un dels secrets del certamen és el fet que l'esdeveniment proposa grans marques amb preus rebaixats.

Fa 10 anys, un grup d'igualadins va decidir engegar el Rec.0, un festival de botigues efímeres al barri industrial de la ciutat, el Rec. L'objectiu era impulsar un barri de gran riquesa arquitectònica que, en el seu moment més àlgid, al segle XX, havia arribat a tenir fins a 200 mestres adobers. "Ens semblava una zona d'una virginitat bestial, sense ferides de nova construcció i vam pensar fer aquest esdeveniment per donar-li visibilitat", ha explicat un dels fundadors, Ricard Vila. Deu anys després, el certamen ha transformat 60 adoberies en botigues efímeres i s'ha convertit en un esdeveniment capaç d'atraure més de 120.000 persones en tan sols quatre dies. En aquesta edició, el Rec.0 aposta per potenciar el caràcter industrial del barri.

Però el Rec.0 no només és moda, també és patrimoni. De fet, l'esdeveniment va néixer amb l'objectiu de potenciar un barri d'Igualada que, durant molt de temps, va ser el cor industrial de la ciutat i que, malgrat el creixement immobiliari, ha quedat gairebé intacte.

Deu anys després, els fundadors del Rec han volgut recuperar els orígens. Un d'ells, Ricard Vila, ha explicat a l'ACN que, enguany, s'ha optat per ser "una mica més salvatge, no ser invasius a fora, treure lones i tot el que pugui tenir un aspecte més mercantil". "Hem despullat el barri i hem tornat a deixar el que hi havia, sembla que anem enrere, però en realitat és un gran avanç recuperar l'ADN dels orígens", ha assegurat. Vila ha anunciat que aquest canvi s'aplicarà en totes les pròximes edicions del Rec.0.

En aquest sentit, enguany el certamen ha organitzat diverses activitats al voltant del barri del Rec, com la descoberta de l'antiga adoberia Cal Domènech o visites guiades a diverses adoberies del barri que segueixen en funcionament.



Un festival de música



Com en les anteriors vegades, el festival compta també amb una oferta cultural paral—lela amb més d'una vintena d'activitats culturals gratuïtes, com concerts, presentacions de llibres, recitals de poesia, dansa i tallers infantils que es duran a terme en els diversos escenaris i espais del circuit.