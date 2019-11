Vilanova del Camí obre una batalla contra les caques de gos al carrer

L'Ajuntament de Vilanova del Camí pren dues mesures que en els propers dies han d'incidir de manera important en la presència de defecacions de gos en zones públiques. Per una banda es farà un control de les caques amb anàlisis ADN per identificar a quin animal pertanyen, i, per altra banda, s'establirà un nou règim sancionador amb multes que poden anar dels 151 euros, la més lleu, als 700 euros, la més greu.

L'alcaldessa Noemí Trucharte (PSC), que ahir va estrenar una nova dinàmica de comunicació a través de rodes de premsa mensuals, admet que les defecacions dels animals que queden al carrer són un problema i «ens generen moltíssimes queixes dels veïns». Per resoldre-ho, el govern que ella presideix no només ha pres la determinació de fer les analítiques d'ADN a través de femtes i aplicar un règim sancionador, sinó que també durà a terme una campanya de sensibilització perquè la població redueixi les molèsties. Trucharte també ha explicat que en els darrers dos anys la població ha passat de tenir una zona d'higiene canina a tenir-ne 5, repartides per diferents indrets de la població.

Trucharte va explicar que les mesures es prenen en el context «d'una campanya cívica, per fer de Vilanova del Camí un bon lloc per viure-hi». I va assenyalar que hi ha tres línies a seguir, una és aquesta esmentada contra la presència d'excrements a la via pública, una segona contra els actes vandàlics (que cada any costen a l'Ajuntament prop de 30.000 euros en reposició d'elements fets malbé). El tercer element de la campanya de civisme serà la lluita contra la presència de residus d'elements voluminosos. Tot i que l'Ajuntament va incrementar la freqüència de la recollida, passant de fer-ho un dia a la setmana a dos, Trucharte admet que el problema no està resolt. El govern refà aquests dies l'ordenança de civisme.