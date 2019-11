Centenars de persones omplen els carrers del Rec en el desè aniversari

Fa 10 anys, un grup d'igualadins va decidir engegar el Rec.0, un festival de botigues efímeres al barri industrial de la ciutat, el Rec. L'objectiu era impulsar un barri de gran riquesa arquitectònica que, en el seu moment més àlgid, el segle XX, havia arribat a tenir fins a 200 mestres adobers. «Ens semblava una zona d'una virginitat bestial, sense ferides de nova construcció, i vam pensar en fer aquest esdeveniment per donar-li visibilitat», explica un dels fundadors, Ricard Vila. Deu anys després, el certamen ha transformat 60 adoberies en botigues efímeres i s'ha convertit en un esdeveniment capaç d'atraure més de 120.000 persones en tan sols quatre dies. En aquesta edició, el Rec.0 aposta per potenciar el caràcter industrial del barri.

A dos quarts de vuit del matí, quan encara quedava més d'una hora per obrir les botigues del Rec.0, ja hi havia cues amb desenes de persones a l'entrada. De fet, els organitzadors expliquen que el dimecres, el dia d'obertura, amb tot el gènere exposat a les postades i taules de les botigues efímeres, és el millor moment per comprar i, també, el dia que acull més persones de les que veritablement visiten el Rec per omplir l'armari de peces de fora de temporada de grans marques a bon preu. Trobar roba de grans marques a preus d'oferta és un dels grans atractius del certamen.

Però el Rec.0 no només és moda, també és patrimoni. De fet, l'esdeveniment va néixer amb l'objectiu de donar a conèixer el potencial d'un barri que havia estat només adober i que, per una simple qüestió de crisi industrial, estava quedant desocupat. No només hi havia aquest perill, sinó que els impulsors del Rec.0 van veure en el govern de l'ajuntament del moment la voluntat d'obrir el barri a usos que podien posar en perill les construccions i l'entitat urbanística del mateix sector. Igualada havia viscut d'esquena al Rec, a la indústria i a les peculiars olors i brutícia que acompanyaven el procés de tractament de la pell. En canvi, els car-rers del Rec eren un dels motors industrials de la ciutat. Aquest fet de viure d'esquena al Rec segurament va ser determinant perquè, el segle XXI, la capital de l'Anoia encara tingui una part important del seu sector urbanístic amb l'essència del que va ser els segles XVIII, XIX i XX.

Deu anys després, els fundadors del Rec.0 han volgut recuperar els orígens. Un dels integrants, Ricard Vila, explica que, enguany, s'ha optat per ser «una mica més salvatges, no ser invasius a fora, treure lones i tot el que pugui tenir un aspecte més mercantil». «Hem despullat el barri i hem tornat a deixar el que hi havia, sembla que anem enrere, però en realitat és un gran avanç recuperar l'ADN dels orígens», va assegurar. Vila va anunciar que aquest canvi s'aplicarà en totes les pròximes edicions del Rec.0.

En aquest sentit, enguany el certamen ha organitzat diverses activitats al voltant del barri del Rec, com la descoberta de l'antiga adoberia Cal Domènech o visites guiades a adoberies del barri que segueixen en funcionament.

El Rec.0 celebra el seu 10è aniversari, segons el organitzadors, en plena forma: amb un circuit de botigues amb novetats destacades, com Brownie, Vans, Pretty Ballerinas, Mascaró, Eastpak, Woodys Barcelona, i noves marques infantils, com Lötiekids i BabyClic. Pel que fa a l'oferta esportiva, s'hi incorporen per primera vegada Rossignol o Protest, a més de La Sportiva amb una pop up store sorprenent, amb escalada inclosa.

A més a més, hi ha botigues que són habituals del Rec, com Levi's, Adidas, Barça, Munich, Haglöfs, Fox, Mango, Sita Murt, Indi&Cold, Nice Things, Ash, Punto Blanco, Textura, Buff, Mi&Co, DC Shoes o Kaotiko, junt amb marques de dissenyadors com Miriam Ponsa, Txell Miras, Josep Abril, Gorni Kramer o Who. Pel que fa a l'oferta de roba infantil, Boboli, yporqué, Bean's Barcelona o 1+ in the family són una mostra del disseny infantil de qualitat que s'apunta a les vendes especials del Rec.0.

En aquesta edició, els organitzadors han volgut fer un retorn a la gènesi del Rec i han presentat una oferta de visites guiades que pemeten als visitants conèixer el barri del Rec més autèntic a través de l'adoberia Curtits Badia, en funcionament, o de l'adoberia museïtzada Cal Granotes, on es pot veure el procés d'adobament del segle XVIII.

El Rec.0 és una proposta per vendre roba, però alhora planteja una estada amable al barri, fins i tot tranquil·la, en contraposició amb la febre que es viu a l'interior d'alguns dels espais habilitats. Hi ha un espai gastronòmic de food trucks i un pati gastronòmic amb cuiners locals i productes de quilòmetre zero. En total, 32 punts de restauració distribuïts en vuit espais del circuit ofereixen cuina per a tot tipus de gustos.