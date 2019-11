L'investigador de la sida Bonaventura Clotet reclama des d'Igualada una aposta decidida per la recerca

El metge i investigador expert en sida, Bonaventura Clotet, ha inaugurat aquest dijous el curs acadèmic del Campus Universitari Igualada-UdL amb la lliçó "De la recerca sobre la sida a la recerca sobre moltes altres malalties", on ha fet una crida a apostar per la recerca com a eina de servei a la societat. La Teneria, nou edifici universitari, ha acollit l'acte al migdia. A la Teneria s'hi imparteixen els estudis en Ciències de la Salut del campus igualadí, el grau en Infermeria i el doble grau en Nutrició Humana i Dietètica i Fisioteràpia.

El rector de la Universitat de Lleida (UdL), Jaume Puy, ha presidit l'acte, acompanyat d'altres autoritats de la universitat, com el president del Consell Social, Delfí Robinat i el delegat del rector al Campus Universitari Igualada-UdL, Ferran Badia i també de l'alcalde d'Igualada, Marc Castells. El rector Jaume Puy ha explicat que "la UdL està molt satisfeta perquè el Campus Igualada creix any rere any amb nous edificis, espais i titulacions", i ha anunciat oficialment que el proper curs 2020/2021 la UdL portarà a Igualada el Grau d'Administració i Direcció d'empreses.

Per la seva banda, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha agraït a la Universitat de Lleida l'aposta per seguir portant nous estudis universitaris a la ciutat i ha fet una crida als departaments de Salut i d'Empresa i Coneixement de la Generalitat "perquè accelerin els tràmits perquè l'Hospital d'Igualada sigui acreditat com a hospital universitari", fet que permetria reforçar molt l'oferta educativa en l'àmbit de la salut juntament amb el centre de simulació 4DHealth.

La lliçó inaugural impartida per Bonaventura Clotet ha girat al voltant de l'evolució de la recerca sobre la malaltia de la sida. L'investigador ha explicat que els avenços han servit no només per evitar la mort de les persones amb VIH sinó també per frenar altres malalties. Per Clotet "la recerca no s'hauria de fer mai en solitari ni per un sol tema, sinó que és fonamental treballar en xarxa i col·laborant amb altres projectes de recerca".

Clotet, doctorat en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona l'any 1981, ha desenvolupat activitats de recerca en medicina interna i en malalties infeccioses, principalment en el camp de la infecció pel VIH i malalties relacionades. La seva activitat professional li ha valgut múltiples reconeixements, com el Premi a la Trajectòria Científica als Hospitals de l'Institut Català de la Salut o la Medalla Josep Trueta al Mèrit Sanitari per la seva investigació en el camp del VIH. L'any 2016 va ser guardonat amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, entre d'altres reconeixements.

El Campus Igualada-UdL engega el curs amb 372 alumnes

El Campus Universitari Igualada-UdL engega el curs 2019/2020 amb 372 alumnes i una oferta de quatre graus, un doble grau i dos màsters, en els àmbits de l'Enginyeria i les TIC, i les Ciències de la Salut.

Pel que fa a les enginyeries, l'Escola Politècnica Superior de la UdL (EPS UdL) compta aquest curs amb 140 alumnes matriculats als diferent estudis que imparteix: el grau en Enginyeria Química, el grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística, el grau en Tècniques d'Interacció Digital i Computació o bé el màster en Enginyeria del Cuir, únic a Europa.

Pel què fa a la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia, imparteix al Campus Igualada-UdL el grau en Infermeria, el doble grau en Nutrició Humana i Dietètica i Fisioteràpia, i el màster en Simulació Clínica i Seguretat del Pacient. En total són 232 els alumnes que cursen estudis en l'àmbit de la salut.