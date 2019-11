El Rec del desè aniversari preveu tancar avui superant les edicions precedents

El Rec del desè aniversari va camí de rècord. Passen les edicions (aquesta és la vintena) i el festival de les botigues efímeres va guanyant adeptes i interès per part dels visitants, però també de les botigues de marca que s'hi instal·len i que aconsegueixen fer bones vendes amb roba de fora de temporada que els ha quedat als seus stocks. Enguany, però, els organitzadors del certàmen havien fet un esforç complementari intentant reforçar un dels elements que donen sentit a la mostra: fer visible el Rec, el barri, perquè el visitant prengui consciència de la importància que pot tenir preservar la identitat de l'espai i alguns dels seus edificis.

Els organitzadors de Rec, que enguany arriben a la vintena edició (se'n fa una amb roba d'estiu i una amb roba d'hivern) ha explicat a aquest diari que els dos primers dies del Rec.020 han estat un èxit d'afluència de visitants i de compres, segons les primeres dades provicionals que remenen. Tot i que no es farà una valoració definitiva fins dilluns, sí que se sap que la mostra va començar amb més empenta que cap any i que entre les botiguers i havia un grau de satisfacció molt alt perquè el nivell de negoci també era molt bo.

Però. a més a més, enguany també destaca la part més cultural i de visites al patrimoni del Rec. En aquests sentit, fonts de l'organització han explicat que han despertat molt interès les visites a les velles adoberies. Avui encara es poden fer visites a cal Granotes i a Curtits Badia. I les mateixes fonts han explicat que aquesta novetat els ha portat un públic nou, interessat pel patrimoni industrial, que se'ls ha afegit al que ja tenen habitualment per l'activitat pròpia de la mostra.

Enguany, el Rec ocupa una seixantena d'espais de velles adoberies, amb una vuitantena de marques representades. Ahir a la tarda, una conferència de Genís Roca era un dels elements destacats en l'agenda del Rec. Avui, aquesta agenda complementària té com a principal element de reclam, la música. A les6 actua la cantant bagenca Beth, a les 20h Joan Colomo, i a les 20.30, l'últim concert del certamen el farà el grup local JoKB. Els llocs de menjar, els tallers, les exposions i fins i tot el cinema completen l'oferta.

Els que aquest dissabte acudeixin al Rec a comprar es poden trobar amb una altra novetat: serà la primera vegada que una vintena de botigues d'Igualada mostren el seu producte en un espai conjunt al Rec, una mostra, també, de com la potència del festival efímer de moda s'ha imposat a les reticències que el mateix comerç igualadí havia expressat fa uns anys.

El Rec del desè aniversari també és un Rec de celebració. Aquest divendres a la nit, un cop el barri ha tancat les seves botigues, els organitzadors han organitzat una festa privada amb les botigues i col·laboradors per recordar l'efemèride. Fa 10 anys, el Rec va començar amb una proposta de 7 marques de roba i encara menys espais. Amb uns propietaris que miràvem amb desconfiança els impulsors del Rec quan els demanaven la seva adoberia vella per fer-hi una botiga de quatre dies. Ara passen pel Rec més de 100.000 persones, hi ha cua de marques per instal·lar-s'hi i han esdevingut un referent a Catalunya. Quan es va iniciar el Rec, aquesta proposta d'aprofitar velles indústries, que a alguns punts d'Europa era incipient, va sorprendre, va agradar i ha estat una fórmula d'èxit fins avui.