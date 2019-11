El Rec.0 del desè aniversari supera, a l'equador, les edicions anteriors

El Rec.0 del desè aniversari tot indica que serà un èxit. Els organitzadors encara no disposen de dades definitives sobre el nombre de visitants ni de les vendes de la vuitantena de marques que hi han participat, però ja saben que dimecres i dijous va tenir un nivell de negoci superior a les edicions anteriors, i ahir, divendres, també hi havia un bon nombre de visitants.

Fonts de l'organització van explicar ahir al vespre a aquest diari que entre les marques que formen part del Rec.0 també hi ha hagut un nivell de satisfacció molt alt. I, a part de la venda de la roba que queda als estocs de les empreses, l'organització també destaca una de les novetats del Rec.0 d'aquesta any: les visites a les antigues adoberies. No només per la quantitat de públic que hi ha assistit, sinó perquè, a més, ha portat al Rec un altre tipus de públic. Algunes de les visites (Cal Granotes i Curtits Badia) encara es poden fer avui, que és el darrer dia. Avui hi ha un Rec.0 amb una activitat musical alta, amb artistes i grups com Beth (18 h), Joan Colomo (20 h) i el grup local JoKB, que tancarà l'edició a partir de les 20.30 h. I tot i que el principal atractiu són les botigues efímeres, avui també és el dia de la botiga del comerç d'Igualada, que s'hi estrena.