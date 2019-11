El govern de Vilanova abaixa preus i fa promocions per salvar el mercat

L'Ajuntament de Vilanova del Camí iniciarà una promoció del mercat municipal de Sant Hilari amb la intenció de millorar el nivell d'ocupació actual, on més de la meitat de la trentena d'espais estan amb la persiana abaixada. L'alcaldessa de Vilanova, Noemí Trucharte (PSC), veu en el mercat «una greu problemàtica» per l'escassa ocupació, i d'aquí l'intent de recuperar-lo incentivant els botiguers que hi vulguin anar.

El mercat de Sant Hilari, en aquests moments, està sense ànima. Amb moltes més parades tancades que no pas obertes. De fet, de negocis només n'hi ha 4, una peixeteria, dues xarcuteries i un bar. Aquests establiments ocupen la zona de l'entrada principal, i encara gràcies que en tots els casos tenen contractada més d'una parada per poder tenir més lloc de venda o magatzem. A la seva esquena hi ha la foscor de les parades buides, tancades.

Botiguers del mercat asseguren que un problema «és la manca de relleu en les parades» i un altre, «la de trobar persones emprenedores que vulguin tenir un negoci propi». Aquestes veus posen com a exemple la botiga de pesca salada, que és l'última que ha tancat, perquè els propietaris s'han fet grans i han estat incapaços de poder fer un traspàs. De fet, en el cas de Vilanova no es tracta que hi hagi competència entre els que venen a dins el mercat o en un altre lloc. De xarcuteries, per exemple, per a una població de més de 10.000 habitants només hi ha les del mercat.

L'alcaldessa Trucharte ha explicat que la primera mesura que es prendrà és explicar que el preu de lloguer d'una parada al mercat és molt econòmic, de 137 euros, i que els nous emprenedors encara es podrien beneficiar d'altres subvencions si s'iniciava un negoci de nou.

L'Ajuntament de Vilanova, recentment, també ha fet un canvi en el reglament del mercat per tal de facilitar que un comerciant pugui ocupar més d'un espai. Fins ara, per cada espai ocupat calia abonar els 137 euros. A partir d'ara, el preu del lloguer de la segona, la tercera o la quarta parada (fins a un màxim de 8) anirà disminuint de forma progressiva per incentivar-ne l'ocupació.

Els ajuts a emprenedors nous té tres línies, una per a la contracció de treballadors d'entre 3 i 6 mesos, amb ajuts que poden arribar als 1.200 euros; una segona per a les persones que iniciïn una nova activitat, amb un ajut que pot arribar als 1.000 euros, i si es tracta de reforma del local pot arribar als 5.000. Les subvencions s'han de demanar abans del 15 de novembre.

La campanya també es reforçarà amb una acció de foment de l'ús de carmanyoles, que s'iniciarà aquesta setmana. L'Ajuntament regalarà una carmanyola als clients del mercat municipal quan la compra que hi facin aquell dia sigui superior als 25 euros.