Un anoienc s'enfronta a set anys de presó per abusar d'una dona en un bar

La fiscalia demana una condemna de set anys de presó per a un home, veí de la comarca de l'Anoia, que presumptament va abusar sexualment de la propietària d'un bar de la comarca.

Segons recull l'escrit de fiscalia, que no concreta la població en la qual presumptament es van produir els fets, a les 6 hores del dia 22 de gener del 2018, l'acusat va dur a terme «pràctiques de naturalesa sexual», sense que hi hagués penetració, sobre la víctima. La dona, segons explica el ministeri públic, es trobava en estat d'inconsciència com a conseqüència d'haver ingerit, prèviament, begudes alcohòliques. Com a conseqüència dels presumptes abusos sexuals, a més a més, la dona va patir diferents lesions físiques per les quals va necessitar una primera assistència facultativa i també per les quals reclama una indemnització econòmica.

Els fets van passar, sempre segons l'escrit d'acusació del ministeri públic, en un sofà de la zona del reservat del bar, en un moment en què aquest estava tancat al públic.

En el seu escrit de conclusions provisionals, el ministeri públic, que qualifica el que va passar com a abusos sexuals, demana una condemna de presó de set anys per a l'acusat, a més a més de la prohibició, durant deu anys, d'aproximar-se a menys de 500 metres de la víctima i de comunicar-se amb ella a través de qualsevol mitjà. El fiscal també demana que l'acusat sigui condemnat a llibertat vigilada durant un període de 10 anys i a pagar les costes del procés judicial.

El ministeri fiscal també reclama que l'acusat sigui condemnat a indemnitzar la dona amb la quantitat de 6.000 euros pels danys morals i les lesions físiques que va patir com a conseqüència dels fets que ara es jutjaran.

La vista oral per aquest cas es portarà a terme avui al matí a l'Audiència de Barcelona. La instrucció d'aquest cas l'ha portat a terme el jutjat d'instrucció número 2 d'Igualada.