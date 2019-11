El Rec.0 d'Igualada consolida la xifra de visites a l'entorn de les 120.000 persones

El Rec.0 del desè aniversari va ser de rècord el passat dia 6 de novembre, dimecres. Els organitzadors de la mostra no han fet públiques encara les dades de negoci del Rec, però assegurren que la gentada i les vendes del primer dia van estar per sobre de les 19 edicions anteriors. El primer dia de cada edició, quan es pot triar a les botigues entre tota l'oferta que posen a la venda. Després de 20 edicions, els organitzadors assenyalen que entre els habituals del Rec.0 ja s'ha creat una certa expertesa que genera aquesta gran afluència el primer dia, encara que sigui un dia feiner entresetmana. El dissabte, les visites són més importants que no pas les vendes.

El Rec.0 va tancar dissabte al vespre la seva 21a edició, que va donar el tret de sortida el dimecres dia 6 de novembre. Una edició especial, ja que se celebrava el 10è aniversari del festival de pop-up stores igualadí. Amb el concert del igualadins de JoKB a les 20:30h, les botigues efímeres de moda instal·lades en els carrers i antigues adoberies del barri del Rec encaraven l'última hora de venda d'un Rec.0 molt participat.

Des de l'organització no només es valora la gran afluència de persones que van omplir les més de 80 pop-up stores de marques i dissenyadors que ocupaven el circuit del Rec.0, sinó també la bona acollida de l'oferta cultural que es proposava per celebrar el 10è aniversari; des dels concerts, amb Joan Colomo, Beth, Senyor Oca, les Rec Battle, les sessions de Dj o jazz, fins a les visites guiades a adoberies, com l'antiga adoberia Cal Salat, l'adoberia en actiu Curtits Badia o l'adoberia museïtzada Cal Granotes. Totes elles, segons apunta l'organització, van haver d'ampliar els torns de visites per poder absorbir la gran afluència de públic.

Moda i cultura han conviscut al llarg dels quatre dies de Rec.0 amb una oferta gastronòmica que en aquesta edició ha fet una aposta per la cuina de proximitat, a més de les propostes culinàries dels food trcuks, amb plats d'arreu del món. En aquest sentit, dissabte al migdia va tenir lloc el Recmeeting "Consum km0", una taula rodona amb Ricard Espelt, Laia Tresserra i Roc Barnils. Els Recmeeting a càrrec de l'expert en transformació digital, Genís Roca, i el pensador estratègic i consultor David Reina, van tenir també una bona acollida com a activitats complementaries al shopping radical del Rec.020. La propera edició del Rec.0 tindrà lloc la primera quinzena de maig de 2020.

Rec.0 |Experimental Stores, un festival arrelat a un territori

Durant els darrers deu anys, Rec.0 Experimental Stores, ha transformat dos cops l'any les velles fàbriques del barri del Rec en desús en pop-up stores de moda i disseny. Una transformació efímera de tan sols quatre dies, però que ha permès mostrar tot el potencial del barri.

Rec.0 | Experimental Stores s'ha convertit en la concentració més gran de vendes especials de marques i dissenyadors de moda que es fa a Europa, s'ha consolidat en deu anys com un nou format de retail atractiu i innovador per a les marques i els consumidors. El que va néixer com un experiment per donar a conèixer un vell barri amenaçat s'ha convertit en un gran esdeveniment que rep més de 120.000 visitants en cada edició.