Òmnium recull més d'un centenar d'autoinculpacions a Igualada

La campanya d'autoinculpacions d'Òmnium que avui ha arriba a Igualada ha recollit, a hores d'ara, un centenar d'adhesions. Segons han explicat fonts de l'entitat, Igualada és un dels llocs on s'hi ha adherit més gent ja que el jutge els hi ha permès entregar les inculpacions per blocs. Així, la gent s'hi afegia a les parades que l'entitat a muntat a les portes dels jutjats i després la mateixa entitat ho presentava, de forma agrupada, al jutjat. L'organització encara recull inculpacions fins avui a les 2 del migdia.

D'aquesta forma, a la capital de l'Anoia s'hi han pogut presentar més adhesions que en altres jutjats on les inculpacions les han presentat els ciutadans de forma individual. En aquests casos, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), havia limitat a un màxim de 25 les inculpacions que cada dia accepta cada jutjat.