Esparreguera es queixa de l'Agència de Residus per l'abocador dels Hostalets

La comissió d'Esparreguera sobre l'abocador dels Hostalets de Pierola considera que l'Agència de Residus de Catalunya no està actuant amb tot el rigor que caldria en aquest procés. La conclusió surt de l'ànàlisi del treball de la Comissió Tècnica de Seguiment del dipòsit controlat que es fa entre els municipis afectats per l'ampliació.

Fonts de l'Ajuntament d'Espar-reguera expliquen que les dades que l'Agència de Residus va lliurar als tècnics dels ajuntaments «han generat una protesta unànime» entre els membres de la Comissió Local de Seguiment de l'Abocador. Una protesta que es coneix, justament, per la publicació que s'ha fet de la reunió al web de l'Ajuntament esparreguerí. La reunió de tècnics dels diferents municipis es va celebrar el 31 d'octubre passat.

La reunió a escala local va tenir lloc la setmana passada, amb representació dels partits PSC, ERC i Esparreguera 2031, a més del regidor d'Espai Natural, Emmanuel Ortí (Esparreguera en Comú), un representant de la Plataforma Tanquem Can Mata, Carles Batlles, i la tècnica de Medi Ambient, Lídia Quevedo.

Entre els diferents grups polítics hi hauria coincidència en la crítica a la informació deficient, segons l'esmentada publicació del web de l'Ajuntament esparreguerí. I el regidor d'Espai Natural, Emmanuel Ortí, ha dit que «hi ha un gran marge de millora en quant al control i el seguiment. Falta rigor i detall, perquè les dades que ens han lliurat estan mancades de paràmetres de referència, en aspectes com les olors o els lixiviats». En el mateix sentit s'ha manifestat el representant de la Plataforma Tanquem Can Mata, Carles Batlles, que ha assistit a les dues comissions, tant la tècnica, convocada per l'Ajuntament dels Hostalets de Pierola, com la local. Batlles afirma que «vam quedar esglaiats davant les dades que va proporcionar l'Agència de Residus de Catalunya. No hi ha barems de referència, ni tan sols històrics».

El proper 15 de novembre, representants polítics d'Esparreguera, Masquefa i Piera han estat convocats per l'Ajuntament dels Hostalets de Pierola a la Comissió Política sobre l'abocador, de la qual també formen part la Plataforma Tanquem Can Mata, l'Agència de Residus de Catalu-nya, l'empresa explotadora del dipòsit (Cespa) i el Consell Comarcal de l'Anoia.