Ferrocarrils prepara les estacions i línies de Martorell per a futurs creixements

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i l'Ajuntament de Martorell estan duent a terme obres de millorar en diferents punts a l'entorn de les estacions de Martorell Enllaç i Martorell Central d'FGC. Responsables de l'empresa ferroviària i de l'Ajuntament de Martorell han visitat aquest dimecres les intervencions,que han de permetre a FGC guanyar espais per a les seves necessitats d'assistència al tren i als usuaris noves instal·lacions que facin més atractiu l'ús d'aquest sistema de transport.

El president d'FGC, Ricard Font, ha explicat que "Ferrocarrils està executant aquestes obres per garantir la robustesa de la línia Llobregat-Anoia (que per la part nord és la que arriba a Igualada i Manresa), que té en previsió un increment del seu ús en els propers anys. Projectes com el perllongament de la línia L8 o doblar la capacitat dels trens amb combois més llargs estan en l'horitzó de millora d'aquesta línia i per poder-ho dur a terme ens cal disposar d'un Centre Operatiu renovat." Font ha afegit que "en les actuacions també tenim previst la construcció d'un nou centre d'interpretació per mostrar part de la història de l'empresa, Serà l'Espai de via mètrica, "on tindrem exposats els vehicles històrics de la línia Llobregat-Anoia per apropar-los al conjunt de la societat. La tasca de preservació del patrimoni històric ferroviari no només s'ha de mantenir, sinó que s'ha de posar en valor i millorar-ne la funció social".

L'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, ha destacat la millora de la urbanització que suposen aquests obres perquè "endrecem tot un espai de Martorell contigu a l'estació amb un projecte conjunt, que configura un nou espai al barri de Can Carreras amb una zona urbanitzada, més aparcament i les noves instal·lacions del Club Petanca Martorell, dissenyades d'acord amb el club".

Fonollosa ha recordat la tradició ferroviària de Martorell i, en aquest sentit, ha celebrat la creació de L'espai de la via mètrica, ja que "reforçarà la visibilitat de Martorell com una de les capitals ferroviàries del país amb un espai lúdic i pedagògic".



Integració urbana a Martorell Central



Entre els nous equipament a disposició de la ciutadania hi destaca la reubicació del club de petanca de la ciutat al costat de l'estació de Martorell Central. El projecte també inclou la urbanització del carrer d'accés i un nou aparcament per a vehicles. Amb aquest espai cedit per FGC, es vol reforçar l'objectiu d'integrar les estacions de ferrocarrils als entorns urbans, encabint-hi activitats més enllà del transport de viatgers. Així, s'urbanitzaran els accessos a la petanca i es recuperarà el Park&Ride.

Una altra de les novetats que es materialitzarà properament és la creació de L'espai de la via mètrica a la mateixa estació. Aquest és un projecte que té per objectiu posar en valor el parc de material històric de què disposa Ferrocarrils i que s'ubicarà on estaven els antics tallers de locomotores. Actualment, aquest material es troba preservat però no disposa d'espais adients per el compliment de la seva funció pedagògica i cultural. El projecte inclou la construcció d'un nou futur enllaç amb la xarxa existent per a traslladar aquest material.



El Centre Operatiu de Martorell



FGC treballa des de fa mesos en la remodelació del Centre Operatiu de Martorell (COM), suplementari al Centre Operatiu de Rubí (COR), creat l'any 2004, i que serà la referència dins del sector ferroviari de la línia Llobregat-Anoia.

El COM està sorgint de la reordenació del complex que actualment disposa FGC a l'estació de Martorell Enllaç. La primera de les actuacions és la remodelació de la platja de vies dels tallers de Martorell Enllaç a la línia Llobregat-Anoia, actualment en execució. Aquestes obres han de permetre rehabilitar les vies d'accessos als tallers i reordenar els diferents espais dels edificis que formen aquest centre de treball de Ferrocarrils, millorant-ne la funcionalitat i aconseguint un nou accés des del costat Barcelona.

L'evolució en el servei i les activitats d'FGC han fet necessària una reordenació integral dels espais i instal·lacions del complex de Martorell Enllaç per millorar-ne l'eficiència, la capacitat i adequar-se a les noves necessitats i requeriments. Aquestes actuacions impliquen tant els espais ferroviaris (platges de vies, tallers, etc.) com les oficines, accessos, aules de formació, etc.

El projecte incorpora la implantació de diverses actuacions en matèria de sostenibilitat, com ara la millora del tractament de les aigües residuals, la reducció d'emissions CO2 o la incorporació de plaques fotovoltaiques per reduir el consum elèctric.