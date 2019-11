Igualada crea una taula per a la innovació implicant-hi diferents agents econòmics i socials

Igualada posa en marxa una taula de col·laboració permanent entre diferents agents públics i privats de la ciutat que neix amb l'objectiu de sistematitzar el treball entre l'Ajuntament i diferents agents locals per fer front conjuntament a reptes de ciutat que requereixen d'innivació en el seu enfocament. Aquest dimecres s'ha presentat el que es coneix a partir d'ara com a Taula per la Innovació. En el decurs de l'acte de presentació de la taula, que ha tingut lloc a l'Adoberia Bella, el director general d'Innovació i Economia Digital, Daniel Marco, ha anunciat la concessió del distintiu Soc Smart a la capital de l'Anoia.

La presentació de la taula ha anat a càrrec de l'alcalde, Marc Castells, i el director general d'Innovació i Economia de la Generalitat, Daniel Marco, que han estat acompanyats de Jordi Solà, president de TIC Anoia, i Patricia Illa, regidora de Promoció de la Ciutat, Esports, Innovació i Internacionalització. Marc Castells ha expressat el compromís de l'Ajuntament amb el treball en xarxa i multisectorial per fer front als diferents reptes de la ciutat i ha destacat que la Taula per la Innovació "estrena una nova manera de treballar, inspirada en el model de col·laboració de la quàdruple hèlix, que combina els esforços de la ciutadania, el món educatiu, les empreses i l'administració". L'alcalde ha remarcat que és el plantejament ideal per fer reeixir projectes transversals de ciutat.

De la seva banda, Daniel Marco ha expressat el suport del departament de Polítiques Digitals a aquesta iniciativa local i ha anunciat que Igualada ha obtingut el distintiu Soc Smart, que acredita que un municipi té determinades propietats o característiques que satisfan els requeriments per ser un municipi innovador i referent en l'àmbit de les ciutats intel·ligents. En aquest sentit, Marco ha posat la ciutat d'Igualada i la comarca de l'Anoia com a "exemple de territoris que aposten per la innovació social i tecnològica per millorar la qualitat de vida dels seus habitants i, per tant, vertebradors de la nació digital avançada que impulsa el Govern de Catalunya".

La Taula és una iniciativa impulsada des de la nova Àrea d'Innovació de l'Ajuntament d'Igualada amb el suport de la Diputació de Barcelona. La presentació oficial ha donat pas al programa de la primera sessió de treball, que ha servit per definir els objectius, el pla de treball i la metodologia general.

Mobile Week

La presentanció de la Taula per la Innovació ha coincidit amb la confirmació que el febrer de l'any que ve Igualada tornarà a collir actes de la Mobile Week, tal com ja va passar en la primera edició d'aquesta iniciativa, organitzada al voltant del Mobile WorldCongress, que té per objectiu estendre al conjunt de la ciutadania el debat sobre la revolució digital.