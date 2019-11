El grup Som-hi denuncia que el SOC paga per un local buit

El grup municipal d'Igualada Som-hi (PSC-Comuns-Igualada Oberta) ha denunciat que la Generalitat de Catalunya ha gastat 100.000 euros en el pagament del lloguer de l'antic edifici Cíclope, del passeig Verdaguer de la capital de l'Anoia, sense que hi hagi cap equipament en funcionament en aquest indret. Jordi Cuadras, cap del grup format per independents, socialistes i comuns, ha explicat que el seu grup ha tingut accés a les dades que certifiquen que des del març de l'any passat, el departament d'Afers Socials, a través del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), està pagant 4.719 euros cada mes pel lloguer d'aquest edifici buit. Aquest és un espai on es podrien ubicar unes noves oficines, però, de moment no s'hi ha fet res.

El regidor portaveu d'Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, demana explicacions al conseller d'Afers Socials Chakir El Homrani i l'acusa de fer «una pèssima gestió» en aquest assumpte. Cuadras es pregunta «què hauríem pogut fer a Igualada i a l'Anoia si els 100.000 euros que el SOC ha destinat a pagar el lloguer d'un edifici buit s'haguessin destinat a polítiques actives d'ocupació? Quanta gent se n'hauria pogut beneficiar? És una falta de respecte absoluta a tota la gent que té dificultats per trobar una feina al nostre territori i per això ho denunciem».

Jordi Cuadras considera que «llençar els diners d'aquesta manera és una mostra més que Catalunya té un govern que no governa» i demana que el departament d'Afers Socials doni les explicacions oportunes.

«És inadmissible que estiguem en una de les ciutats i comarques amb més persones sense feina i que en un any i mig el Servei d'Ocupació de Catalunya hagi destinat 100.000 euros a pagar el lloguer d'un edifici buit», ha afirmat el polític d'aquesta formació.

Igualada Som-hi demana al govern de la Generalitat que desbloquegi la posada en marxa de les noves oficines del SOC a la ciutat, que estaven previstes de traslladar durant l'any 2018 de l'actual ubicació a Vilanova del Camí fins a l'edifici del passeig Verdaguer conegut com a Cíclope i on abans hi havia Mobles la Fàbrica. Cuadras explica que «si la Generalitat fa 21 mesos que està pagant el lloguer d'aquest edifici que no fa servir, demanem que no passi ni un sol mes més sense que el projecte de construcció de les oficines es posi en marxa: no podem permetre que se segueixin malgastant els diners del Servei d'Ocupació de Catalunya d'aquesta manera».

Igualada Som-hi demana al govern de la Generalitat que «governi» i vetlli pel servei públic. Recorda que, en aquest cas, això vol dir posar en marxa el projecte de les noves oficines del SOC a la ciutat: «Les noves oficines són necessàries per millorar el servei d'atenció a les persones que busquen feina i també per a millorar les condicions dels treballadors i treballadores que ara han de fer la seva feina en un edifici de Vilanova que fa temps que ha quedat petit».

La formació que integren PSC, Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta demana explicacions i insta el conseller a activar el projecte de les noves oficines.