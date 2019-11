El SOC atribueix l'impàs del local d'Igualada al procés administratiu

El Servei d'Ocupació de Catalunya té obert un procés per a l'adjudicació de la reforma que cal fer a l'edifici Cíclope d'Igualada perquè pugui acollir les oficines d'aquest servei a la comarca. El grup Igualada Som-hi va denunciar dimecres que la Generalitat estava pagant més de 4.700 euros al mes de lloguer per un local que hauria de ser la seu d'aquest servei. Des que va començar a pagar, el departament ja s'ha gastat més de 100.000 euros i el projecte encara està per fer.

Fonts del SOC van explicar ahir a aquest diari que el servei va formalitzar el contracte de lloguer de l'espai a Igualada amb la intenció de fer el trasllat de les oficines que actualment són a Vilanova del Camí, en un espai que no es considera l'adequat per poder continuar fent la tasca que es vol dur a terme. Després de tenir el contracte de lloguer va afrontar la reforma que li calia per poder adaptar l'espai i al servei, i aquí és on el procés s'hauria encallat.

Segons aquest relat, el SOC va encarregar una primera redacció del projecte, però abans de completar el procés va sorgir l'interès de la delegació del Govern del Penedès per poder compartir l'espai amb el SOC i es va fer un nou replantejament que va alentir administrativament el procés. I un canvi de previsions en la mateixa delegació del Govern i es va abandonar la idea de compartir dependències perquè encara hauria alentit més la gestió administrativa. Les mateixes fonts indicaven ahir que el seguiment de la Llei de contractació del sector públic els aboca, sovint, a tenir espais sense poder ocupar durant uns mesos.

El servei del SOC es va situar a Vilanova del Camí en l'etapa d'alcalde de Manel Misserachs i fonts de l'actual equip de govern d'Igualada explicaven ahir que va ser l'alcalde Marc Castells el que va iniciar gestions amb el departament de Treball de la Generalitat per trobar una solució a la manca d'espai i a les reclamació de noves instal·lacions del mateix SOC.

Castells va actuar amb la doble idea de resoldre aquest problema d'espai i de portar cap a la capital de l'Anoia un servei comarcal que estava situat en un municipi veí, a Vilanova del Camí. El gruix de la població aturada de la comarca, simplement per una qüestió de gruix demogràfic, es troba a Igualada i Castells creia que era adequat que el servei se situés allà on més usuaris pot tenir.

La denúncia que va fer el regidor Jordi Cuadras en nom del grup municipal Igualada Som-hi exigia que es posés fil a l'agulla per fer el trasllat. Ahir, l'alcalde Castells (Junts x Igualada) insistia en la mateix línia d'exigir que s'accelerin les obres per al nou SOC.