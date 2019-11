Igualada fa un reconeixement als esportistes històrics de la ciutat

La pista d'hoquei del poliesportiu de les Comes va acollir divendres l'acte de reconeixement a esportistes històrics d'Igualada. L'acte, organitzat per l'Ajuntament amb la col·laboració dels clubs de la ciutat, ha servit per reconèixer la tasca dels regidors d'esports, directius d'entitats, tècnics i esportistes que han dedicat la seva vida a la pràctica i el foment de l'esport. Més de dues-centes persones van pujar a l'escenari per recollir aquesta petita mostra d'homenatge a la seva trajectòria.

La vetllada va ser presentada pels periodistes Joan Maria Morros i Marta Bosch i va comptar amb la presència d'Oriol Marcé, subdirector general d'Activitats Esportives i Infraestructures. Tant ell com l'alcalde, Marc Castells, van posar en valor la tasca de totes les persones que han dedicat la seva vida a la pràctica i a la promoció de l'esport, ja que amb el seu exemple donen sentit a la constant transformació i millora de les instal·lacions esportives de la ciutat.

La vetllada s'emmarca en les activitats organitzades amb motiu de la condició d'Igualada com a Ciutat Europea de l'Esport 2019.