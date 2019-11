«Treballo a 10.000 quilòmetres i puc parlar del meu país»

Quim Miró va començar el seu projecte periodístic en els mitjans locals i comarcals, centrat de manera molt especial en el món dels esports. Va passar per l'administració i darrerament ha fet un salt inesperat: treballar als Estats Units i explicar al món què és Catalunya, i explicar a Catalunya quina és l'activitat exterior que està duent a terme el govern de la Generalitat.

Des de Saint Louis, Miró, que ara té 45 anys, és el responsable de la publicació Exterior.cat, integrada en el grup Comunicació 21, que lidera el periodista David Centol. Fa temps que és als Estats Units, però des del mes de gener passat Miró treballa des del centre d'Amèrica com a cap de continguts d'aquesta publicació, i a través de connexions per Internet, videoconferències fonamentalment, parla amb els responsables de les oficines d'acció exterior del Govern català, amb gent de casals catalans que hi ha a diferents punts del món, sobretot al continent americà, i amb persones que s'organitzen com a grups de catalans fora de Catalunya.

Hi ha sentència i veritats que per sabudes no deixen de sorprendre a un mateix quan les tasta en situacions més extremes. «Internet és una descoberta d'abast únic», afirma Miró, que coneixent les noves tecnologies i les seves possibilitats veu com pot mantenir feines a Catalunya, «treballant a 10.000 quilòmetres puc dur a terme activitats al meu país». Des de Saint Louis, als Estats Units, coordina algunes activitats amb entitats esportives que no ha deixat després de marxar a viure l'experiència americana.

Miró va anar a viure als Estats Units en una experiència de parella, perquè la seva companya és investigadors i tenia l'oportunitat de treballar-hi per completar la seva recerca. La primera idea va ser poder ser corresponsal de mitjans catalans, però treballar per als rotatius catalans li va ser una experiència interessant per la gent que va conèixer, però amb una aportació d'ingressos que no complia les seves expectatives.

En aquest sentit, Miró ha pogut comprovar que Messi és una referència única per al món del futbol a Amèrica, allà conegut com a soccer, però, en canvi, la lliga més coneguda i més vista és la Premier anglesa. Als Estats Units, segons Miró, el soccer va agafant cada dia més nom, seguidors i practicants, tot i que a la zona on viu està per sota del bàsquet i el beisbol.

El temps americà del periodista martorellenc li ha permès fer d'observador de la societat, de veure com, per exemple, la universitat disposa de molts més recursos econòmics que no pas les universitats catalanes. Però també l'ha sorprès fins a quin punt les famílies s'hipotequen perquè els seus fills tinguin estudis universitaris i com tenen clar que el pas pels estudis superiors ha de suposar una sortida laboral.

En el seu pas pels Estats Units ha vist que la societat americana no ha superat encara la diferència entre l'home blanc i l'home negre, i que hi ha un racisme subjacent. I no acaba d'entendre com una societat que vol ser tan avançada s'alimenta tan malament.

El paper d'estranger en una societat permet tenir aquest punt de vista distant sobre el país americà, i també sobre la seva política. A Saint Louis i el seu entorn, una àrea amb molts farmers (agricultors), el proteccionisme de l'actual president, Donald Trump, és ben vist de manera bastant important, perquè «els pagesos senten que tenen més suport del govern. Té una política d'enfortir el comerç americà i això és molt ben valorat», assegura el periodista.

Miró ha viscut des de la distància el procés català i assegura que l'acció de la policia contra les persones que estaven defensant de manera pacífica els col·legis electorals de l'1 d'octubre «van impactar, van ser un toc d'alerta sobre què feia el Govern espanyol». Allunyat del seu entorn habitual, Miró admet que els sentiments nacionals encara es potencien.