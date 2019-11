La universitat d'Igualada fa tallers per apropar la ciència

El Campus Universitari Igualada-UdL es proposa despertar les vocacions científiques i tecnològiques entre el jovent de l'Anoia a través de la nova oferta de tallers, una proposta perquè els alumnes de secundària i batxillerat puguin fer un tast de l'oferta formativa en estudis universitaris a l'Anoia.

L'estudiantat d'ESO i batxillerat de la comarca podrà conèixer de més a prop disciplines com la química, la física, l'organització industrial i logística i la informàtica a través d'activitats pràctiques que impartirà el professorat del campus igualadí: conèixer les reaccions químiques, determinar quanta cafeïna conté una beguda de cola, treballar el disseny i la impressió 3D o fer els primers passos per aprendre a programar són només alguns dels tallers que es proposen. En total s'ofereixen 24 tallers que les escoles poden concertar amb el centre universitari al llarg de tot el curs.

La professora del Campus Universitari Igualada-UdL Anna Bacardit explica que el nou catàleg de tallers per a l'etapa de transició secundària-universitat respon «als grans canvis socials i tecnològics que ens permeten albirar un canvi d'enfocament a les professions del futur», i és per això que vol incloure «diverses mirades a través del learning by doing, per incorporar-se estratègicament a la societat que resulti de la revolució 4.0, amb produccions cada vegada més intel·ligents i sostenibles i consumidors cada vegada més conscienciats i exigents», apunta.

Durant les visites, els estudiants podran conèixer, també, les titulacions en Enginyeria Química, Enginyeria en Organització Industrial i Logística i en Tècniques d'Interacció Digital i Computació, i quines són les sortides a les quals es pot optar.