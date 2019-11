La co-xef del Somiatruites, Zhou Mengxin, guanya el premi Cuiner 2019 del Fòrum Gastronòmic

​La co-xef del Somiatruites, Zhou Mengxin, ha guanuat el premi "Cuiner 2019" del Fòrum Gastronòmic de Barcelona. Un 70% dels vots a favor de Zhou Menxing s'han recollit a través d'una votació popular i un 30% per valor d'un jurat d'experts i crítics gastronòmics. Mengxin és la primera dona que aconsegueix aquest premi.

A finals d'octubre van començar les votacions populars a través d'un formulari web. Mengxin es disputava el premi amb els xefs Isaac Monzó (Cal Trunfó, Les Torres d'Oristà), Sergi Ortiz (L'Antic Forn, Cervera), David Rustarazo (Nairod, Barcelona) i Pere Venturós, germà de l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós (restaurant Terra, de Berga). Finalment la cuinera igualadina, parella del xef del Somiatruites i del reconegut Via Veneto de Barcelona, David Andrés, ha estat la guanyadora del prestigiós concurs del Fòrum Gastronòmic, un dels esdeveniments més rellevants pel sector de la cuina al país.

En el darrer any, la xef Zhou Mengxin ha destacat per la seva participació al certamen internacional de joves cuiners San Pellegrino Young Chef, classificant-se entre els 10 cuiners finalistes de la regió Ibèrica i Mediterrània i obtenint el premi San Pellegrino a la Responsabilitat Social. D'altra banda, el restaurant Somiatruites, sota la direcció a cuina dels xef David Andrés i Zhou Mengxin, ha revalidat el distintiu Bib Gourmand de Michelin, que distingeix els restaurants que ofereixen una cuina d'altra qualitat a preus assequibles.



La xef Zhou Mengxin



Zhou Mengxin és co-xef del restaurant Somiatruites, juntament amb el seu marit, David Andrés, xef i copropietari del restaurant. Mengxin, nascuda a la província xinesa de Yunnan, va començar la seva trajectòria darrere els fogons com a estudiant a l'Escola Oficial de Cuina de Pequín. Posteriorment, va passar a formar part de l'equip del restaurant espanyol Migas, situat a la capital xinesa, un dels restaurants més populars de la ciutat, amb el xef Aitor Olabegoya al capdavant.

L'any 2013 va arribar a Espanya a través del programa de l'Institut de Comerç Exterior (ICEX), que porta joves xefs de tot el món a Espanya a formar-se en la cuina del país. En aquest temps, Mengxin va poder aprofundir en la cuina mediterrània a través de cursos i viatges per vuit comunitats autònomes, per conèixer les varietats culinàries del país. El mateix 2013 va guanyar el primer premi del Concurs Internacional de Tapes, que se celebra anualment a Valladolid, amb la proposta "Salmorejo amb ibèric en crocant d'arròs i oli d'oliva", una esferificació de salmorejo amb pa de Candeal, oli d'oliva verge extra, vinagre de Jerez, pernil ibèric i tomàquet.

En la seva trajectòria com a cuinera a l'Estat, ha treballat al restaurant El Culler de Pau, a O Grove (Pontevedra), amb el prestigiós xef Javier Olleros, i també al restaurant ABaC de Barcelona, amb el xef manresà Jordi Cruz al capdavant. L'any 2017 es va incorporar a la cuina del restaurant igualadí Somiatruites.

La proposta gastronòmica de Mengxin es caracteritzen per la fusió entre la cuina xinesa i la catalana, amb plats originals i creatius però de base tradicional.



El xef David Andrés i la cuina en equip



El xef del restaurant Somiatruites, David Andrés, ha participat al Fòrum Gastronòmic de Barcelona. El xef igualadí ha estat una de les quatre "noves estrelles de la cuina a Europa" encarregades de fer una ponència el dimarts 19 de novembre.

David Andrés, ha parlat sobre "La cuina en equip" i ha explicat com es gestiona la cuina i el menú de dos restaurants tan diferents com els que ell dirigeix: el Somiatruites d'Igualada i el restaurant Via Veneto de Barcelona, amb una estrella Michelin. En la seva ponència, Andrés ha posat l'accent en la necessitat de tenir un bon equip per aconseguir que un projecte funcioni.

La conferència del xef igualadí s'ha complementat amb un showcooking amb cinc plats de Via Veneto; llamàntol a la termidor, llenguado amb salsa normanda, filet Wellington, i dues postres, un san loré de xocolata i una charlotte de llimona i mandarina. Andrés també ha portat a Barcelona algunes de les creacions del Somiatruites, com l'amanida de carbassa rostida amb sardines fumades i el filet del Somiatruites amb steak tartar.