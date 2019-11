L'olesà acusat d'odi contra la Guàrdia Civil per un tuit manté la seva innocència en el judici

L'olesà Felip Segura, que està acusat per un delicte d'odi i contra la integritat moral per un tuit sobre la Guàrdia Civil, va mantenir ahir la seva innocència en la vista oral del judici que es va celebrar a Terol. Segons va explicar l'advocat de Segura, l'olesà va defensar davant del jutge que el seu missatge no és cap delicte i es va emparar en la llibertat d'expressió.

La fiscalia, l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil i les famílies de les víctimes -que exercien d'acusació pública, popular i particular en el cas- van denunciar l'olesà en considerar que, a través d'un tuit, s'alegrava públicament de la mort de dos agents pels trets d'un fugitiu italià a Terol, extrem que el veí d'Olesa sempre ha negat. En el judici d'ahir, Segura va respondre les preguntes de totes les parts i va basar la seva defensa en la llibertat d'expressió i en què la Guàrdia Civil no és un col·lectiu vulnerable.

Tot i això, les parts van mantenir les acusacions i Segura s'enfronta a penes de fins a quatre anys de presó. En el judici hi havia tres acusats més per piulades que s'han considerat ofensives.