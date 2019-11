Mor un veí de Vilanova mentre treballava envestit per una excavadora

Un home de 52 anys de Vilanova del Camí va morir ahir a Capellades en un accident laboral

ocorregut en una empresa de la Pobla de Claramunt. L'accident va tenir lloc a les instal·lacions de l'empresa Unión Industrial Papelera, ubicada al polígon industrial la Rata. La víctima de l'accident és José Antonio Gámez, veí de Vilanova del Camí, de 52 anys.

L'accident va passar quan un treballador, que acabava de carregar un camió, va quedar atrapat per una excavadora que també estava fent maniobres de descàrrega, a la zona de matèries primeres de l'empresa. L'home treballava per a una empresa de transport externa a la paperera.

Els professionals del Sistema d'Emergències Mèdiques es van a desplaçar al lloc de l'accident, però les ferides que tenia José Gámez van fer inviable la seva recuperació. Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de d'Igualada van rebre l'avís de l'incident quan passaven pocs minuts de 2/4 de 10 del matí. Agents de la policia catalana i els Bombers de la Generalitat van completar el desplegament del dispositiu d'emergències.

Els fets es van posar en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Igualada i del departament de Treball, Afers Socials i Famílies, perquè se segueixi el cas de la mort per accident del veí de Vilanova, tant per la via judicial com per la de seguretat laboral en el treball.

Els serveis de medicina forense han de practicar l'autòpsia i posteriorment el cos de José Gámez serà traslladat al tanatori de la Funerària Anoia. Ahir en el moment de tancar aquesta edició encara no se sabia l'hora del funeral pel finat, que possiblement serà demà, dijous.