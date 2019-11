Busquen un conductor que va atropellar greument una dona a Vilanova del Camí

Vista del pont del Rovy, on va tenir lloc l'atropellament

Un conductor va fugir després d'atropellar una vianant, que va quedar en estat crític, a Vilanova del Camí. Els fets van passar al voltant de les 7 del matí de dimarts al pont que passa per sobre la via del FGC, a l'alçada del carrers Montserrat i Indústria, conegut popularment com el pont del Rovy.

Fonts de la Policia Local de Vilanova del Camí van confirmar a Regió7 que han obert una investigació per aclarir els fets i que estan treballant per tal d'identificar i trobar el vehicle i l'autor de l'atropellament.

Arran de l'accident, la víctima, d'uns 70 anys d'edat, va resultar amb lesions múltiples i es troba ingressada, en estat crític, a l'UCI de l'Hospital de Bellvitge de Barcelona, on va ser traslladada en helicòpter després del greu atropellament.

Segons van explicar a Regió7 fonts de l'entorn de la víctima, un vehicle va atropellar-la i després va fugir i la va deixar al lloc dels fets sense auxiliar-la.

A la dona, la van trobar els operaris d'un vehicle de la neteja que estava treballant i que circulava pel lloc dels fets a baixa velocitat. Els mateixos operaris van avisar els serveis d'emergències.

Quan van passar els fets, segons les mateixes fonts, la dona es dirigia a casa de la seva filla, per cuidar el seu net.

L'entorn de la víctima també demana l'ajuda de possibles testimonis que haguessin presenciat els fets per poder fer la identificació del vehicle que va atropellar aquesta veïna de Vilanova del Camí.