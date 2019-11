Manresa i Igualada reben el segell d'innovació tecnològica

Els ajuntaments de Manresa i Igualada van rebre ahir al matí, en el marc de l'Smart City Expo World Congress, el distintiu Soc Smart, que els acredita com a municipis que fan una aposta estratègica per la innovació tecnològica com a eina per millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans. El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, va presidir l'acte de lliurament dels distintius als alcaldes i alcaldesses d'Esplugues de Llobregat, Lloret de Mar, Mollerussa, Sabadell, Salou, Sant Feliu de Llobregat, Tarragona, Terrassa i Viladecans. Per part de l'Ajuntament de Manresa hi va rebre la distinció l'alcalde, Valentí Junyent, i per part d'Igualada, el regidor Miquel Vives.

Puigneró considera que aquests municipis, els primers que reben el distintiu, són un exemple del que han de ser els pobles i ciutats de la nació digital referent que impulsa el Govern de Catalunya. «Ens calen municipis com vosaltres, ciutats connectades i amb futur on s'hi vulgui viure i s'hi pugui emprendre; més sostenibles, més ben gestionades, amb més oportunitats laborals, més participatives i més democràtiques», va dir Puigneró adreçant-se als representants municipals. I va afegir que «en aquest objectiu, que com a Govern i com a país ens hem marcat, els municipis hi jugueu un paper capital».

Amb el segell Soc Smart el Govern vol reconèixer aquells municipis intel·ligents que han fet una aposta per la tecnologia per millorar les seves ciutats.



L'impacte de la 5G a les ciutats

Durant l'acte de lliurament es va presentar l'informe «L'impacte de la 5G a les ciutats» elaborat pel departament de Polítiques Digitals en col·laboració amb l'aliança 5G Barcelona. El desplegament de la tecnologia 5G obrirà les portes a la primera ciutat 100% intel·ligent, ja que fins ara el principal impediment era la gran velocitat i el gran ample de banda necessari. L'estudi assenyala que Catalunya està preparada per acollir serveis per a la xarxa 5G.