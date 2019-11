Emotiu tret de sortida a la celebració dels 50 anys de l'Escola Municipal de Música d'Olesa

L'Escola Municipal de Música d'Olesa de Montserrat ha donat aquest divendres al vespre el tret de sortida als actes de celebració dels 50 anys del centre. Coincidint amb la celebració de la Diada de Santa Cecília, patrona de la música, l'Escola ha escollit el Teatre de La Passió d'Olesa per encetar-hi el cicle d'actes que duran a terme per commemorar el seu mig segle de vida. Un concert del grup The Penguins, que ha presentat el seu darrer disc 'Herois de Cartró', ha estat el plat fort d'una jornada que també ha comptat amb l'actuació de la fanfara, l'orquestra de corda, la jazz band i la batucada de l'Escola de Música.



Precisament, l'encarregada d'obrir l'acte, a dos quarts de 7 de la tarda, va ser la fanfara de l'Escola que va estar tocant a l'exterior del Teatre de la Passió, que va rebre els alumnes, exalumnes, professors, pares i mares i autoritats que van assistir a la jornada. Al vestíbul l'Orquestra de corda hi va interpretar diverses peces i, ja a l'interior de la platea del teatre, just davant l'escenari, la Jazz Band va amenitzar l'espera del públic, que també va poder gaudir, al llarg de l'acte, amb la música de la batucada.



Des del punt de vista institucional, l'acte de commemoració del 50è aniversari de l'Escola va comptar amb la presència de l'alcalde d'Olesa, Miquel Riera; Olga Adroher, cap de servei d'ordenació dels Ensenyaments de règim especial de la Generalitat de Catalunya i Carles Farràs, President de l'Associació Catalana d'escoles de música, que també va ser director de l'Escola Municipal de Música d'Olesa durant uns anys. També hi va ser Sònia Zurriaga, directora actual del centre.



En el torn de parlaments, que van tenir lloc just abans de l'inici del concert de The Penguins, Miquel Riera, alcalde d'Olesa, va felicitar l'Escola pel mig segle de vida i va definir el centre com "un dels grans valors culturals, artístics i formatius que té el municipi". En aquest sentit, Riera va assegurar que la música "és la primera expressió d'humanitat i el primer senyal d'intel·ligència", fet que la converteix en "un element cohesionador imprescindible" que fa "créixer" Olesa i "consolida la societat que hi habita". Riera va posar l'accent en l'esperit "renovador" del projecte pedagògic del centre, en el professorat -que va qualificar de "brillant"- i en la transgeneracionalitat de la seva oferta, que va dels 3 als 99 anys.



Per la seva banada, Sònia Zurriaga, actual directora de l'Escola Municipal de Música d'Olesa i que s'estrenava com a màxima responsable del centre en aquesta cita, es va adreçar als assistents per agrair-los "la confiança dipositada" en la seva persona va assegurar que lluitarà "perquè l'escola segueixi amb la mateixa energia, dedicació i esforç tal com s'ha fet en els darrers 50 anys".



Al seu torn de parlaments, també es van afegir a les felicitats pel cinquantè aniversari del centre Olga Adroher, cap de servei d'ordenació dels Ensenyaments de règim especial de la Generalitat de Catalunya, així com Carles Farràs, president de l'Associació Catalana d'Escoles de Música (ACEM). Adroher va recordar la importància del paper que juguen les Escoles de Música arreu de Catalunya i va explicar que manté un contacte recorrent amb l'ACEM. Farràs, per la seva banda, va celebrar el mig segle de vida i va agraïr a totes les persones que han fet possible arribar a celebrar aquesta cita. Farràs va ser, durant setze anys, també director de l'Escola Municipal de Música d'Olesa.

L'Escola Municipal de Música d'Olesa: 50 anys sonant



El naixement de l'Escola Municipal de Música no va ser com a escola pròpiament dita, sinó com una branca de l'Escola d'Arts i Oficis d'Olesa, aleshores ubicada, aquest curs 1969-1970, a l'edifici que actualment ocupa l'Espai d'Avis, al Parc Municipal. Les classes es cursaven en una petita aula amb un piano, i s'hi ensenyaven pocs instruments, i cant coral.

Al llarg dels primers anys, l'escola va seguir un periple de reubicacions que la van dur a instal·lar-se en diferents espais, com ara la ja desapareguda Sala Municipal d'Actes Populars -a l'espai que ara ocupa la Casa de Cultura, seu de l'escola-, els anomenats "xalets del Parc", o fins i tot el pis d'una de les professores.



L'any 1986 l'Escola es desvincula de l'Escola d'Arts i Oficis i passa a ser centre autoritzat per la Generalitat de Catalunya. Poc després, s'esdevé un altre fet important dins la seva història: a través d'un conveni amb l'entitat Olesa Sardanista es crea la Cobla Vila d'Olesa, formació que encara perviu a nivell professional. La Cobla va significar un impuls important per a l'Escola, perquè va fer créixer significativament el nombre d'instruments que s'hi ensenyaven, i actualment, és una de les escoles catalanes en les que s'ensenyen els instruments de cobla.



El pas del temps i una demanda creixent per part de la ciutadania van fer que l'Escola Municipal de Música d'Olesa necessités espais amb més capacitat. Així va ser com es va fer un altre trasllat, a Cal Paulari, un espai que ja oferia 8 aules i, per primer cop, un auditori. També es van habilitar dues aules més a l'edifici municipal de Cal Mané i, novament, espais en un pis d'un professor. El gran salt de l'Escola, però, es dona el 2003, quan s'instal·la a l'edifici de la Casa de Cultura, que s'havia acabat de construir, i on hi ha seguit fins a l'actualitat.



L'Escola Municipal de Música sempre ha mostrat una ferma voluntat de col·laboració amb les activitats organitzades per les entitats i institucions del poble. S'ha vinculat activament a multitud d'esdeveniments, intentant fer arribar a la ciutadania els valors i el gaudi per la música, creant xarxes en el teixit cultural i, en definitiva, intentant ser un element dinamitzador de la cultura local. Així, l'Escola ha estat i és present en projectes vinculats a festes populars (com la Cavalcada de Reis, Els pastorets o el pessebre vivent); a actes culturals (Fira d'Entitats, Fira de Nadal, cicle de jazz d'Olesa, bibliolilà); ha treballat conjuntament amb les escoles del municipi (amb l'organització de cantates o oferint activitats i projectes d'integració); ha estat al costat dels més petits (acostant-se a les llars d'infants ) i dels més grans (organitzant concerts a les residències); i s'ha vinculat amb projectes d'integració i de Serveis Socials (Musicando, musicoteràpia ).



Un altre fet que ha destacat al llarg de la història de l'Escola ha estat la iniciativa a l'hora de dur a terme projectes propis. Destaca la posada en escena de tres espectacles musicals amb música en directe: "Cats", "Nine" i "Oliver Twist", la creació de l'espectacle per a públic familiar "Elkinsia", l'enregistrament del vídeo musical amb la peça "Try", o l'enregistrament d'un lipdub amb la cançó "Pinta la vida de colors" del grup i que va implicar a equip docent, l'alumnat i les seves famílies.

Actes del 50è aniversari fins el 2020

Els actes de celebració del 50è aniversari continuaran el dimecres 18 de desembre, a les 7 de la tarda, la parròquia de Santa Maria acollirà el tradicional Concert de nadal de l'Escola de Música. El 23 d'abril, l'escola participarà als tastets de música i gastronomia de la fira de Sant Jordi; i el diumenge 10 de maig, cita amb el Cantaxics al teatre de la Passió. Els actes es clouran el diumenge 21 de juny amb un concert especial a la Torre del Rellotge.

Coincidint amb el seu 50è aniversari, l'Escola Municipal de Música d'Olesa ha estrenat logo, obra de la dissenyadora gràfica local Montse Farré.

Actualment, l'Escola té un claustre de més de 20 professors i més de 350 alumnes. L'alumnat pot escollir aprendre entre una vintena d'instruments i participar en un ampli ventall de formacions: batucada, fanfara, jazz band, banda, orquestra, i combos. L'Escola també participa activament dins l'ACEM, l'Associació Catalana d'Escoles de Música, des dels seus inicis.