L'escola de música d'Olesa recull elogis en l'inici dels actes dels 50 anys

L'Escola Municipal de Música d'Olesa de Montserrat ha iniciat la commemoració dels seus 50 anys d'existència. Un centre madur que ja ha format algunes generacions de músics, que ha aportat cultura a la població i que ha tingut un projecte renovador en l'ensenyament de les partitures que ha merescut el reconeixement de la societat olesana. Els actes es van iniciar amb música, coincidint amb la celebració de la diada de Santa Cecília.

Divendres al vespre, al Teatre de La Passió d'Olesa, va tenir lloc aquest primer acte, barrejant el to protocol·lari imprescindible per emmarcar l'acte amb les actuacions musicals, lligades al mateix centre. Els protagonistes del concert van ser el grup The Penguins, que ha presentat el seu darrer disc, Herois de Cartró. Va ser el plat fort d'una tarda-nit que també va comptar amb l'actuació de la fanfara, l'orquestra de corda, la jazz band i la batucada de l'Escola de Música.

La fanfara de l'escola, a l'exterior del teatre, va rebre els alumnes, exalumnes, professors, pares, mares i autoritats que van assistir a la jornada. La música continuava al vestíbul, aquí amb l'orquestra de corda i, ja a l'interior de la platea del teatre, just davant de l'escenari, la jazz band amenitzava el públic fins a l'inici de l'acte oficial.

L'alcalde d'Olesa, Miquel Riera, després de felicitar l'escola per aquests 50 anys de docència, va destacar que el centre és «un dels grans valors culturals, artístics i formatius que té el municipi». En aquest sentit, Riera va assegurar que la música «és la primera expressió d'humanitat i el primer senyal d'intel·ligència», fet que la converteix en «un element cohesionador imprescindible» que fa «créixer» Olesa. Riera va posar l'accent en l'esperit «renovador» del projecte pedagògic del centre i en el professorat que ha fet possible durant 5 dècades consolidar aquest projecte musical.

Sònia Zurriaga, actual directora de l'Escola Municipal de Música d'Olesa, i que s'estrenava com a màxima responsable del centre en aquesta cita, va agrair la presència del públic i la «confiança» que durant tants anys han demostrat pares i polítics per poder mantenir el projecte.

Al seu torn de parlaments, també es van afegir a les felicitats pel cinquantè aniversari del centre Olga Adroher, cap de servei d'ordenació dels Ensenyaments de règim especial de la Generalitat de Catalunya, així com Carles Far-ràs, president de l'Associació Catalana d'Escoles de Música (ACEM). Adroher va recordar la importància del paper que juguen les escoles de música arreu de Catalunya i va explicar que manté un contacte recurrent amb l'ACEM. Farràs, per la seva banda, va celebrar el mig segle de vida i va agrair a totes les persones que han fet possible arribar a celebrar aquesta cita. Farràs va ser, durant 16 anys, també director de l'Escola Municipal de Música d'Olesa.

El naixement de l'Escola Municipal de Música no va ser com a escola pròpiament dita, sinó com una branca de l'Escola d'Arts i Oficis d'Olesa, aleshores ubicada, el curs 1969-1970, a l'edifici que actualment ocupa l'Espai d'Avis, al Parc Municipal.