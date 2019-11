Tiren les primeres parets de l'antic Hospital General d'Igualada

Les obres per enderrocar l'antic Hospital General d'Igualada ja han començat. L'esfondrament d'aquest històric edifici igualadí deixa un buit en la memòria de molts veïns que s'omplirà amb la construcció d'un nou Campus de Salut i una residència universitaria que tenen com objectiu que Igualada faci un pas endavant més per convertir-se en ciutat universitària.

L'edifici no s'enderroca per complet, ja que en una part ja s'hi va construïr el 4D Health, un centre de simulació únic al replicar per complet les instal·lacions d'un hospital. La intenció de l'Ajuntament és aprofitar les instal·lacions i els serveis que ofereix el centre de simulació 4D Health per construir-hi el nou Campus de Salut universitari al costat on s'hi duran a terme els graus relacionats amb l'àmbit de salut com el d'infermeria o el de fisioteràpia, entre d'altres. Al costat del campus s'hi construirà una nova residència universitària per cobrir el creixement d'estudiants que realitzen els seus estudis a Igualada i que, cada cop més, tenen la necessitat de viure a la ciutat. La residència oferirà una seixantena de places.

L'antic Hospital General d'Igualada, que va deixar de funcionar com a centre hospitalari l'any 2007, era un edifici molt estimat pels igualadins i igualadines pels records i les experiències que hi van viure. Durant la Festa Major de l'any passat, es va organitzar una última visita que va tenir un gran èxit perquè els veïns puguessin visitar l'edifici per última vegada abans del seu enderrocament definitiu.

Aquest octubre es va traslladar l'última entitat que utilitzava les instal·lacions de l'edifici, el banc de queviures, per poder iniciar les obres que han començat quan estava previst i que hauria d'estar acabada en els propers dos anys.