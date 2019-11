El paper de la cultura pren relleu en els premis Ciutat d'Igualada

El Premi d'Honor Ciutat d'Igualada, creat per reconèixer la trajectòria de persones de diferents àmbits culturals, bé sigui de pensament, de recerca, social, intel·lectual o educatiu, és enguanya ex aequo per a Josep Elias i Farré, periodista i difusor del món circ i la cultura popular en general, i Pepita Jorba i Carles, professora i gran pedagoga musical. El guardó va tancar l'acte de lliurament dels premis Ciutat d'Igualada que va tenir lloc diumenge al migdia, a l'Ateneu de la capital de l'Anoia. Va ser el colofó a una matinal de distincions en diferents àmbits..

Una de les parts més emotives de la cermònia va ser el record als protagonistes de la cultura d'Igualada que han traspassat el darrerr any. L'homenatge va ser per a Magí Puig i Gubern, un actiu cultural, i un apassionat del barri del Rec i del coneixement de l'ofici d'adober. També es va recordar la figura de Josep Ramon Gumà, exregidor de cultura, mort el novembre de 2018, un referent sense el qual no es pot entendre la cultura festiva i popular d'Igualada. I el darrer homenatjat va ser l'artista visual Jordi Fulla, nascut a Igualada, i l'obra del qual ha transcendit l'àmbit local, amb una gran repercussió internacional.

La gala de lliurament de la 24a edició dels Premis ciutat d'Igualada, amenitzada pel Quartet Altimira, va comptar amb la presència de les delegacions de ciutats agermanades amb Igualada, concretament de Lecco (Itàlia) i Aksacovo (Bulgària).

El regidor de Promoció Cultura i Relacions Institucionals, Pere Camps, va obrir l'acte amb un parlament en què va posar en valor el paper transformador de la Cultura i que va donar pas a lliurament dels diversos certàmens que formen part del cartell dels Ciutat d'Igualada.

El Premi Paquita Madriguera de composició musical, que recorda la pianista i compositora que va néixer a Igualada, va ser declarat desert, en considerar-se que no hi havia cap obra amb prou entitat per ser mereixedora del premi, segons el criteri del jurat, format per Salvador Brotons Soler, Josep Comellas Rosiñol, Francesc Gregori Pons, Manel Camp i Oliveras, Gerard López Boada i Maria Queralt Martí, mantenidora del premi.

El Premi de Disseny, que porta el nom de Gaspar Camps, té per objectiu reconèixer el talent dins del món del disseny en els seus diferents àmbits. Aquest any se centrava en el disseny gràfic, en els seus tres grans àmbits: editorial, packaging i treballs d'identitat visual corporativa. Es tracta d'un premi que compta amb el suport de l'entitat Disseny Igualada i de l'Escola Municipal d'Art Gaspar Camps. El premi està dotat amb el guardó Ciutat d'Igualada i 1.350 €, i va ser atorgat per Marisa Vila, tinenta d'alcalde regidora d'Ensenyament, Universitats i Joventut. El jurat, format per Ester Comenge, Xavier Vives, Raquel Camacho, mantenidora de les bases, Pere Camps Oviedo, Josep Rabell i Joan Sala i Vilaseca, que va actuar de secretari, va atorgar el premi a l'Estudi Quartada, format per Pau Parcerias Vilella, Mariona Pujol Gabaldón, Albert Soler Aparici i Albert Vendrell Ortiz, pel projecte Cartelleria del barri de Xauxa.

El Premi d'Art Digital Jaume Graells, impulsat pel Centre Informàtic de l'Anoia, CEINA i l'Ajuntament, el va lliurar Celeste Graells Gabaldon, de Renda Urbana, patrocinadors del guardó. El jurat format per Manel-Josep López i Seuba, Ada Jover Sampere, Josep-Maria Rosich i Morist, Xavier Vives i Sabaté, Joan Domènech i Ventura, Eulogi Domènech i Roig i Teresa Creus i Bel, va atorgar el premi, dotat amb el guardó Ciutat d'Igualada, una llicència original atorgada per Corel i 1.800€, a l'obra Almas, d'Antonio Lorente Navarro, d'Almeria.

El Premi Joan Llacuna de Poesia, que compta amb el suport de l'Ateneu Igualadí i el Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada, està dotat amb el Guardó Ciutat d'Igualada, 1.350 € i la publicació de l'obra a Viena Edicions. El guardó el va lliurar Lluís Cerarols i Cortina, director dels Serveis Territorials del Departament de Cultura de la Generalitat a la Catalunya Central i el veredicte el va emetre el jurat format per Enric Viladot i Presas, director de Viena i mantenidor del premi, Laura Rosich i Mena, Oriol Gabarró Castelltort, Carmel·la Planell Lluís, M. Teresa Miret Solé. Del total de 39 poemaris a concurs, va atorgar el premi al poemari Porus Gebrats, de l'autor, Josep Plana Aspachs, de Barcelona, nascut a Berga, i que signa les seves obres com a Josep Plasaspachs. La presidenta de l'Ateneu, Mireia Claret, i Carmel·la Planell, en representació de la secció filològica del CECI, van atorgar, al final de l'acte, els guardons que cada entitat concedeix a l'autor.

El Premi de Fotografia Procopi Llucià, que recorda la figura d'un dels fundadors de l'Agrupació Fotogràfica d'Igualada l'any 1929, compta amb el suport organitzatiu de l'AFI i està dotat amb el Guardó Ciutat d'Igualada, i 1.000 € en concepte de drets d'autor, i un segon premi, dotat amb 350 € i un diploma acreditatiu. La mantenidora del premi és Carmel·la Planell. El guardó el va lliurar la regidora Carlota Carner, tinenta d'alcalde i regidora de Governació, Interior, Hisenda i Organismes Extern, seguint el veredicte del jurat format per Salvador Atance Gerique, Joan Buxó Briquets, Emili Sancha Asenjo i Carme Massanès Solé, que actuava de secretària. Després d'examinar les 38 obres a concurs, es va atorgar el segon premi a Jordi Ventura Carbó, de Puigdàlber, per la col·lecció "Benarés", i el primer premi, al fotògraf igualadí Manel Caballé Miquel, per la col·lecció "Parets industrials", que arran de la distinció, participarà amb una exposició monogràfica en el festival de fotografia Fineart, que tindrà lloc a Igualada del 21 de febrer al 15 de març de 2020. Les obres presentades al Procopi Llucià es poden veure fins al dia 8 de desembre a la sala B de l'Agrupació Fotogràfica, a la plaça de la Creu, 18.

El Premi d'Investigació Jaume Caresmar compta amb el suport del Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada i la col·laboració del Centre d'Estudis Antoni de Campmany de la Universitat de Barcelona i el mantenidor de les bases és Miquel Gutiérrez, del CECI. Dotat amb 1.800€ i la publicació de l'article a la Miscellanea Aqualatensia núm. 19, que editarà Edicions de l'Abadia de Montserrat, el guardó va ser lliurat per l'alcalde de la ciutat, Marc Castells. El jurat qualificador estava format per Pere Camps Oviedo, Pere Pascual Domènech, Gemma Estrada Planell i Josep Colomé-Ferrer, i va atorgar el premi al treball d'investigació: "Seguint el fil de la primera experiència separatista igualadina: L'Esquerra Catalana d'Igualada (1923), de l'autor igualadí Joan Domingo Caballol.

El Premi del Compromís Social i Cívic Mossèn Còdol s'organitza conjuntament amb la Fundació Sant Crist d'Igualada, amb l'objectiu de promoure i reconèixer la feina realitzada per persones, entitats i organitzacions compromeses amb els valors socials i les actituds cíviques. És un premi dotat amb 2.000 €, que aporten a parts iguals l'Ajuntament d'Igualada i la Fundació del Sant Crist. Van lliurar el guardó Carme Riera i Minguet, primera tinenta d'alcalde i regidora d'Acció Social i Habitatge, i el president de la Fundació del Sant Crist d'Igualada, Josep Elias i Farré, membre del jurat integrat també per Valentí Marimón, Jordi Miserachs i Nadal, Pere Camps i Oviedo i Joan Godó Bisbal. El premi va ser atorgat a Salut Mental Catalunya-Anoia, entitat sensefinalitat de lucre que treballa per orientar i donar suport a les famílies que, davant la malaltia mental, es troben aïllades. La seva presidenta, Montserrat Garcia, va recollir la distinció.

La part final de l'acte va ser incloure un parlament a càrrec de l'alcalde, Marc Castells, que va destacar que la cultura és un gran instrument per combatre el totalitarisme, la xenofòbia i la insolidaritat. També va subratllar que "els premis porten el nom de la ciutat, perquè és la ciutat qui fa aquest reconeixement al món cultural, de l'art, la recerca i el compromís social". I va afegir que "avui, en aquest acte, és un d'aquells dies en què la ciutat s'agrada; ens agrada aquesta Igualada que reconeix i potencia el talent, la constància i la feina ben feta". L'alcalde va finalitzar afirmant que "els premis són sempre un reconeixement i alhora un estímul; per als qui recullen els guardons i, també, per a la ciutat".

Les paraules de l'alcalde van donar pas a la darrera intervenció del Quartet Altimira, que va interpretar de "El cant dels ocells", en homenatge als presos polítics i exiliats, abans que la protocol·lària foto de grup amb els guanyadors i els organitzadors posés el punt final a la cerimònia.