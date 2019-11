Aigua és vida afirma que la decisió del ple d'apartar-los de la comissió és política

Aigua és vida, CCOO i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) han denunciat que el consitori igualadí, finalment amb el suport d'Igualada Som-hi, aprovés la creació de la Comissió d'Estudi sobre el servei d'aigua sense incloure'ls i ho van qualificar de «deslleialtat». També van criticar que «qui més hem treballat [per a la creació d'aquesta comissió] tinguem ni veu ni vot».

El consistori atribueix aquesta decisió al fet que tant Aigua és vida com la PAH no consten al registre municipal com a associacions i per tant no poden formar part de la comissió, però les entitats asseguren que es tracta d'una decisió política, ja que «per tal de deixar-nos fora han fet que una llei municipal quedi per sobre d'una d'autonòmica i estatal, cosa que no és correcta».

A més, van afirmar que no participaran en la taula paral·lela que va proposar Igualada Som-hi per considerar-la «inútil», ja que rebran la informació de la comissió igualment i asseguren que aquesta taula paral·lela no recollirà les seves demandes.

Malgrat això, afirmen que tot i no poder participar en la Comissió d'Estudi, en faran un seguiment minuciós, ja que és la taula que demanaven i per assegurar que finalment la gestió de l'aigua a Igualada sigui pública. Tot i això, l'entitat diu que podria impugnar la decisió del ple per aconseguir formar part de la comissió perquè, «com a entitats afectades pels temes que es tractaran, és important que en formem part».