«L'infern més gran de Catalunya» torna a Igualada per encetar el Nadal

Els Pastorets d'Igualada juntament amb tres colles de diables de la ciutat representaran per segon any consecutiu l'espectacle «L'infern més gran de Catalunya» aquest divendres a les 20.45 h en un escenari muntat a la plaça de l'Ajuntament. La representació, que durarà gairebé 25 minuts, comptarà amb la participació d'una setantena de persones i explicarà la tradicional història de com els pastorets Lluquet i Rovelló lluiten contra el mateix Satanàs per sobreviure.

L'espectacle es va estrenar l'any passat en motiu del 60è aniversari de la representació dels Pastorets a la ciutat per part de l'esbart igualadí i va tenir un gran èxit, fet pel qual l'Ajuntamet ha volgut repetir l'espectacle aquest any com a inici de l'encesa de les llums de Nadal a la ciutat. L'espectacle, però, presentarà algunes diferències respecte al de l'any passat.

«L'infern més gran de Catalunya» comptarà amb la col·laboració de la colla de diables d'Igualada, de la colla de diables del Mal Llamp i de la colla de diables Pixapòlvora. Es tracta d'un espectacle ambiciós ja que en ell intervenen diversos aspectes com la representació teatral, molta part de lluminotècnia, projeccions a la façana de l'ajuntament i molta pirotència. A més, l'espectacle finalitzarà amb un castell de focs.