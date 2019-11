Calaf digitalitza la programació de set anys d'emissió de la televisió local

Només van caldre onze persones disposades a fer televisió local perquè a principi d'octubre del 1988 Calaf tingués la seva televisió. Del 1988 al 1995 Calaf va gaudir del seu canal i va arribar a tenir més audiència que La 1, La 2 i TV3. Ara, s'han volgut digitalitzar tots els programes que es van emetre i s'han pogut recuperar, els informatius setmanals, espais de música i el Vostè és formidable, per on passava algú destacat del poble, entre d'altres.

El primer pas per tirar endavant la digitalització es va fer dissabte, amb la presentació oficial de les cintes al Casal de Calaf, i a partir d'ara s'aniran penjant periòdicament els programes a la xarxa social YouTube. L'objectiu és publicar des del primer programa que es va emetre, un especial de la festa major del poble el 14 d'octubre del 1988,i fins al darrer, del setembre del 1995, quan es van veure obligats a tancar per falta de gent, pressupost i local.

Un dels seus fundadors, Toni Puig, ha explicat a Regió7 que els impulsors es van reunir amb l'equip de govern de l'època, encapçalat per Convergència i Unió, i li van presentar el projecte. La reunió va ser al juny, i assegura que a l'octubre ja estava en marxa. Afegeix que els fundadors van haver de posar diners de la seva butxaca fins a arribar al milió de pessetes per poder-lo engegar. Amb aquestes aportacions van poder comprar el material necessari i, per la seva banda, l'Ajuntament de Calaf els va facilitar un local i una subvenció anual, i es va fer càrrec de les despeses de l'entitat.



Una audiència destacada

Puig recorda que els mateixos impulsors i col·laboradors del canal van trucar a més de cent veïns per saber quin canal tenien sintonitzat a casa. Després de les entrevistes van veure que el seu share havia arribat al 40%, al davant de TV3, que tenia un 23%. Puig recorda que va ser un sondeig que van fer entre els col·laboradors a partir de números de telèfon aleatoris del poble. D'altra banda, un dels col·laboradors, Xavier Pérez, explica que la televisió va ser una escola de formació per a gent jove que tenia passió per les càmeres i el món de la comunicació.

Un dels primers programes va ser un informatiu setmanal d'una hora de durada que es feia en directe els divendres i es repetia els dissabtes. Quan no hi havia emissió, es connectava al canal anglès Sky Channel, que emetia contingut esportiu, i així sempre s'oferia programació. Al final de juny del 1995 havien de canviar de local, però no en van trobar i van haver de tancar. Llavors van donar les cintes i el material al Casal de Calaf. Ara, 20 anys després, el mateix Casal s'ha proposat restaurar les cintes, i ho va portar al ple. Va ser aprovat dins dels pressupostos participatius amb un cost total de 5.000 euros.

Amb aquesta iniciativa es vol recuperar totes les cintes i programes per fer visible la feina feta pels impulsors de la televisió local i poder-ne tenir un record.

Finalment, s'han pogut restaurar gairebé unes 150 cintes, les altres estaven malmeses pel temps i la humitat del local on eren.