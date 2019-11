Els Pastorets d'Igualada encendran demà els llums de Nadal de la ciutat

La plaça de l'Ajuntament d'Igualada es convertirà demà, divendres, en un gran infern per solemnitzar l'arrencada de les festes de Nadal. Els Pastorets d'Igualada han preparat un espectacle per activar l'encesa de la il·luminació nadalenca dels carrers que, des de divendres fins passat Reis, omplirà de llum els carrers comercials del nucli antic i també del nou centre.

La festa s'iniciarà a dos quarts de vuit, a la plaça de Cal Font, on, com en els últims anys, hi haurà instal·lada una pista de gel. Des d'allà, s'iniciarà un recorregut per diferents carrers del centre de la ciutat que finalitzarà a la plaça de l'Ajuntament, on és previst que a un quart de nou tingui lloc l'encesa dels llums de Nadal, amb la presència de les autoritats i de representants de les tres entitats comercials de la ciutat.

L'espectacle inclourà, també, xocolata per a tots els assistents. La tinent d'alcalde i regidora de Promoció de la Ciutat, Patrícia Illa, va destacar ahir durant la presentació de l'espectacle, acompanyada de dos personatges dels Pastorets, la diablessa i el Lluquet, la bona col·laboració entre l'Ajuntament i les entitats comercials per dinamitzar l'activitat durant aquest període nadalenc i que també es fa extensible a altres àmbits, tal com es palesa en l'agenda d'activitats que es presentarà la setmana que ve.

Aquest any l'Ajuntament d'Igualada ha instal·lat tres mil metres d'enllumenat lineal i també una vintena d'arbres lluminosos –2 de naturals a la plaça de l'Ajuntament i a la plaça de Cal Font i 18 d'artificials-, a més a més de diversos muntatges de llum com arcades, cortines de llum o estrelles. L'enllumenat als carrers principals de la ciutat se suma a la il·luminació que instal·len els comerciants d'alguns dels carrers. Ajuntament i associacions de comerciants treballen conjuntament amb l'objectiu de contribuir a la dinamització de les vies comercials de diferents punts del municipi i promocionar Igualada com a centre comercial a cel obert.

A més de l'enllumenat, l'Ajuntament d'Igualada ha organitzat tot un seguit d'activitats per omplir de vida els carrers comercials durant les festes, que presentarà properament. La regidora també va recordar, en aquest sentit, que l'Ajuntament concedeix, com cada any, ajuts per a la instal·lació d'ornaments nadalencs a la via pública.