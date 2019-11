Igualada estrena el proper dia 6 el mercat de Nadal

El proper dia 6 de desembre s'inaugurarà la tradicional Fira de Nadal al nucli antic d'Igualada, organitzada per Fira d'Igualada i la comissió de festes del Barri de la Font Vella amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Igualada. Amb l'objectiu de dinamitzar el comerç de la ciutat, la capital de l'Anoia es vesteix de Nadal i fa, en unes dimensions molt més modestes, la seva Fira de Santa Llúcia, com també la té Barcelona. Les parades estaran obertes els dies 6, 7, 8, 14, 15, 21 i 22 de desembre de les 10 del matí a les 9 del vespre.

Fonts de Fira d'Igualada han explicat que la presència de les parades nadalenques farà que els igualadins i els visitants «puguin passejar pel nucli antic de la ciutat entre una vintena de casetes de fusta repartides entre la plaça de l'Ajuntament i la plaça del Pilar, i que hi trobin tota mena d'articles nadalencs». A més, la fira també tindrà, com en els darrers anys, una quinzena de petits artesans de l'alimentació i altres oficis. Tot això, i el fil musical que amenitzarà aquests dies, donarà al centre de la ciutat el caliu propi d'aquestes festes.

La fira es complementa amb activitats gratuïtes, com ara tallers per a menuts –tots els dies de la fira– a càrrec del grup Anima'ns d'11.30 a 13.30 h i de 17 a 20 h a la plaça de l'Ajuntament i les cantades de Nadal de corals de la ciutat i la comarca. El dia 8, a les 12 del migdia, coral juvenil Xalest; el mateix dia, a les 7 de la tarda, coral La Lira de la Pobla. Per al dia 14, la previsió és que a les 12 actuï el cor Exaudio, i a 2/4 de 6 de la tarda, la coral infantil Els Verdums. La coral infantil Gatzara actuarà a 2/4 de 8. El dia 15 serà el torn del cor Gospel de Fàtima, a 2/4 de 7.

Aquest concert anirà seguit de les actuacions del cor de Xauxa, cor de Mig To. I el dia 12, la coral Merlet actuarà a 2/4 de 8.

La fira tornarà a rebre el tió gegant, que es podrà fer cagar el dissabtes 7, 14 i 21, de 6 de la tarda a 2/4 de 8 del vespre. El tió pot obsequiar els participants amb llaminadures.

L'ambient nadalenc serà evident a la capital de l'Anoia a partir d'avui al vespre, quan es farà l'encesa de llums. L'acte central tindrà la participació dels Pastorets d'Igualada.

A l'acte d'encesa de llums, hi participarà l'alcalde, Marc Castells, i bona part del govern local, Patricia Illa i Borge, Pere Camps i Jordi Marcé i Termes.

Previ a l'encesa dels llums de Nadal, aquesta comitiva haurà visitat la instal·lació de la pista de patinatge sobre gel (a cal Font, a 2/4 de 8). Tot seguit, es desplaçaran fins a la plaça de l'Ajuntament, on a les 20.15 hi ha prevista l'actuació dels Pastorets d'Igualada, que volen convertir la plaça en un gran infern. Després de la representació, una mica després de 2/4 de 9, segons la previsió, hi haurà els parlaments polítics i dels representants del món associatiu i comercial que ho fa possible.