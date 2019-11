Denuncien una pintada amenaçadora acompanyada d'una estelada contra l'alcalde d'Igualada

Una pintada d'amenaça a l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, i suposadament independentista (va acompanyada d'una estelada) ha aparegut aquest dissabte al matí a la capital de l'Anoia.

Junts per Igualada i ERC han condemnat el missatge de la pintada, que diu: "Marc, pagaràs la traïdoria entre metralla". Sobre el tema, el partit de l'actual alcalde ha comunicat a través d'un tuit que "les amenaces, les pintades i les intimidacions no tenen cap lloc en una democràcia. Vinguin de qui vinguin i apuntin a qui apuntin", i ha aprofitat per enviar "tot el suport a l'alcalde".