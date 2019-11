Dimonis, Pastorets i l'encesa dels llums inauguren el Nadal igualadí

Els Pastorets d'Igualada, juntament amb tres colles de diables de la ciutat, van representar ahir al vespre per segon any consecutiu l'espectacle L'infern més gran de Catalunya en un escenari muntat a la plaça de l'Ajuntament i que va donar inici, juntament amb l'encesa dels llums, al Nadal a Igualada. L'espectacle va durar prop d'uns 25 minuts i va tenir la participació d'una setantena de persones que van representar la tradicional història de com els pastorets Lluquet i Rovelló lluiten contra Satanàs.

L'espectacle ja s'havia estrenat l'any passat amb motiu del 60è aniversari de la representació dels Pastorets a la ciutat per part de l'esbart igualadí, representació que va tenir un gran èxit, fet pel qual l'Ajuntament va voler repetir l'espectacle aquest any com a inici del Nadal a la ciutat. L'espectacle, però, va presentar algunes diferències respecte al de l'any passat.

A L'infern més gran de Catalu-nya hi van col·laborar les colles de diables d'Igualada, la del Mal Llamp i la Pixapòlvora.

L'espectacle va aconseguir fer confluir els diferents aspectes que en fan un projecte ambiciós, la representació teatral, que va fer gala de l'ús de la sàtira amb els representants polítics de la ciutat, una gran part de luminotècnia, projeccions a la façana de l'ajuntament i, sobretot, molta pirotècnia.

Després dels Pastorets l'alcalde igualadí, Marc Castells, va fer l'encesa dels tres quilòmetres de llums nadalencs fent servir l'espasa que li havia brindat l'àngel dels Pastorets i d'aquesta manera dona inici al Nadal a Igualada. L'acte va acabar amb un breu castell de focs.