Un incendi en un pis d'Igualada deixa dues persones ferides de poca gravetat per inhalació de fum i cremades

Un incendi a l'àtic d'un pis d'Igualada ha deixat dues persones ferides de poca gravetat, una per inhalació de fum i l'altra per inhalació de fum i cremades. Els dos ferits han estat traslladats a l'Hospital d'Igualada. El foc, al carrer Bisbe Robustet amb avinguda Montserrat, ha cremat una habitació i el lavabo de l'habitatge i ha deixat la resta de sales afectades pel fum. Cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han desplaçat a l'edifici per apagar l'incendi. Segons han informat els Bombers, el cos ha hagut d'evacuar alguns veïns del bloc, mentre que altres han sortit pel seu propi peu. La instal·lació de subministrament de gas de l'edifici ha quedat malmesa pel foc.