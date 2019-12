L'associació Dret a Morir Dignament proposa que se'n creï un grup a Igualada

La coordinadora de Lleida de l'associació Dret a Morir Dignament, Concepció Canut, ha proposat als veïns d'Igualada que creïn un grup sobre aquesta temàtica i que el creïn amb voluntat de ser autònoms. Canut va encoratjar la ciutadania d'Igualada al final de l'acte d'inici de curs a la facultat d'Infermeria del Campus Igualada de la UdL.

La facultat d'Infermeria i Fisioteràpia del Campus Universitari Igualada-UdL va inaugurar el curs, dimecres, amb una sessió formativa sobre l'eutanàsia, a càr-rec d'Isabel Alonso, presidenta de l'associació Dret a Morir Dignament Catalunya (DMD CAT).

L'acte, que va tenir lloc a l'edifici de La Teneria d'Igualada, i va ser presidit per la degana de la facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida (UdL), Judith Roca, va tenir la presència del delegat del rector al Campus Universitari Igualada-UdL, Fer-ran Badia. Roca va destacar la importància de poder compartir i debatre sobre un tema d'interès per als professionals del sector, que són els encarregats de tenir cura de les persones en totes les etapes de la vida, també en l'última, la de la mort.

La conferenciant Isabel Alonso va explicar que «morir és un procés, poques vegades és un moment –només en el 30% dels casos–», i aquest procés «hauria de permetre viure l'últim tram de la vida essent lliures fins al final». Per a Alonso, el dret a morir dignament consisteix a «no perdre la nostra autonomia, estar empoderats i prendre decisions fins al final, respectant sempre la nostra llibertat». En aquest sentit, va destacar el paper dels infermers i les infermeres com «els professionals sanitaris més propers als pacients», la funció professional dels quals «consisteix en la cura». És per això que Isabel Alonso va reivindicar els infermers i les infermeres com una eina «fonamental a l'hora de recopilar dades sobre com moren les persones» i, també, a l'hora de garantir que «cap persona que no vulgui patir no tingui una mort amb patiment».

En el mateix acte, DMD Lleida va atorgar el premi Salvador Pàniker, un guardó que s'atorga anualment al millor Treball de Final de Grau (TFG) que tracti sobre la mort digna. Aura Ferrer, estudiant d'Infermeria del Campus Universitari Igualada-UdL, es va endur el reconeixement pel seu treball sobre com fer difusió del document de voluntats anticipades. Va entregar el premi la degana de la facultat d'Infermeria i Fisioteràpia, Judith Roca, i la coordinadora de l'associació DMD Lleida, Concepció Canut.

Roca es va mostrar «molt orgullosa» que el premi fos per a una estudiant de la primera promoció d'Infermeria de la UdL (el curs passat es van complir els 4 anys de la recuperació dels estudis d'infermeria a Igualada).