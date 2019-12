La Generalitat adjudica el projecte de la variant de Piera i el de transformació de la C-224 en autovia a Sant Esteve

El departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ha adjudicat la redacció de dos projectes per a la millora de la B-224, entre Vallbona d'Anoia i Martorell. Es tracta de la construcció de la variant de la B-224 al seu pas per Piera i del desdoblament del tram des de Sant Esteve Sesrovires fins a Martorell. En el cas de la variant de Piera, els treballs de redacció del projecte s'han adjudicat per un valor de 330.000 euros i un termini de 10 mesos. Si tot va bé, es preveu que les obres es puguin licitar durant l'any que ve amb una inversió estimada en 15 milions d'euros. Pel que fa al desdoblament, s'ha adjudicat per 420.000 euros i un termini de nou mesos. Les obres també es licitarien l'any que ve amb una inversió estimada en 20 milions d'euros.

La B-224 va de Vallbona d'Anoia –on connecta amb l'eix Diagonal (C-15)– a Martorell –on enllaça amb l'A-2 i l'AP-7. Entre Vallbona i Piera té un trànsit de 5.500 vehicles diaris i a Sant Esteve Sesrovires, de 18.200 vehicles, i arriba fins als 25.000 vehicles a l'entorn de Martorell.

Els projectes de millora de la via s'han dividit en tres trams. Entre Vallbona d'Anoia i Masquefa, Masquefa i Sant Esteve Sesrovires, i Sant Esteve Sesrovires i Martorell.



La variant de Piera

El projecte que ara s'adjudicarà definirà les característiques tècniques i constructives d'una nova carretera de cinc quilòmetres de longitud per configurar la variant de Piera que eviti el pas de vehicles per l'interior del nucli urbà.

El traçat previst s'iniciarà a l'actual carretera B-224, a l'entrada pel costat oest del nucli de Piera, i, vorejant pel nord la població, anirà a buscar l'actual rotonda de la carretera B-231, tot aprofitant-la fins a tornar a connectar amb l'actual B-224 pel costat est del nucli central de Piera.

Amb la construcció de la variant de Piera, s'alliberarà del trànsit de pas per l'interior del nucli urbà de Piera dels vehicles que, des del costat d'Igualada, Vilafranca del Penedès i Vallbona d'Anoia, es dirigeixen al costat de Masquefa, Esparreguera i Martorell (aquests dos darrers, municipis de la comarca del Baix Llobregat) i als polígons industrials que hi ha en aquesta zona –i a l'inrevés.

Es preveuen tres connexions amb Piera, al costat nord, al costat est, que connectarà també amb la carretera B-231 cap a Esparreguera, i al costat sud.



De Sant Esteve a Martorell

Es tracta d'un tram de dos quilòmetres de longitud, entre la rotonda del polígon Anoia, a Sant Esteve Sesrovires, i el carrer del Puig del Ravell, a Martorell.

En un primer tram de 500 metres, el desdoblament previst recolzarà en la calçada actual de la B-224 i, a continuació, el traçat se'n separarà en sentit nord. D'aquesta manera, es crearà una nova connexió a Martorell, alhora que la B-224 actual passarà a tenir una funcionalitat més adequada a la comunicació local.

Amb aquesta actuació, expliquen des del departament de Ter-ritori, s'evitarà el trànsit de pas que actualment travessa la urbanització del Pou del Merli i es facilitarà la relació d'aquest sector amb el nucli urbà. Aquesta és una de les vies amb més perillositat pels accidents de trànsit de la zona sud-est de l'Anoia i del nord del Baix Llobregat.