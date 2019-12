Argençola convoca demà els infants a buscar tronc per fer-se el tió de Nadal

Argençola celebra demà, divendres, la Festa del Tió, que té com a fonament el fet d'anar a buscar el tió al bosc. El programa contempla una recepció a l'ajuntament dels qui participin a l'activitat, seguida d'una xocolatada abans d'anar al bosc

La previsió és que cap a 1/4 de 12 es faci la sortida per acostar-se «als màgics boscos» d'Argençola. Els infants que hi acudeixin trobaran «els buscations, els follets i tot un seguit de personatges que volten pel bosc».

A partir de 2/4 d'1 del migdia, Joan Valentí explicarà què fer amb els tions trobats i amenitzarà el matí amb cançons i danses la Lauzeta. La festa té com a hora final les 2 del migdia.

Els organitzadors han previst un servei de bar i entrepans durant el matí. A les 2 del migdia s'acaba la festa, però també hi haurà un dinar popular, a 12 euros, a base d'una paella, amanides i postres. Per als nens, el menú és de 6 euros. Aquest dinar té una capacitat per a 100 persones.