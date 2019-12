Una empresa i un comerç d'Igualada amplien el fons del Museu de la Pell

L'Ajuntament d'Igualada ha signat dos convenis de donació d'objectes d'una família d'industrials del tèxtil i d'una botiga amb antigues peces de pell que enriquiran el fons del Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia. L'alcalde, Marc Castells, la regidora de Promoció de la Ciutat, Patricia Illa, i la directora del Museu, Glòria Escala, van rebre representants de les famílies Pola Vives i Ylla Raich, al mateix ajuntament per formalitzar l'acord de cessió.

Rosa Pola Vives ha signat «el conveni de donació de material que pertany a la seva família i a l'emblemàtica fàbrica igualadina Diacar, que ha marcat un estil de treball de prestigi en el món del gènere de punt», segons han exposat fonts municipals. El llegat inclou una màquina de remallar antiga; una màquina de cosir; bosses de roba marca Union Special, Maschinenfabrik Stuttgart; una màquina de picar per a Jacquard de gènere de punt marca Wildt Mellor Bromley; un aparell de comprovació tèxtil; una maquineta de picar per a Jacquard de gènere de punt, i un carro per al transport de peces tèxtils. La cessió també inclou peces de col·lecció representativa de la producció de roba interior de la fàbrica de gènere de punt, de les marques Diacar, Flecha de oro i Linn by Diacar, totes elles realitzades amb teixit d'alta qualitat i amb una matèria primera excel·lent. El conjunt comprèn 55 camisetes i 42 calcetes de nena, 20 peces diferents, com bodis, calcetes de bolquers, i pijames d'una peça de bebè i 23 peces amb models d'home i nen de calçotets, samarretes, pijames de nen i camises de dormir de nena.

I Agata Ylla Puigcercós va fer la donació de material de la botiga Raich, que va ser centenària i que tenia un taller propi d'articles de pell. El fons inclou maletes necesser de viatge; un estoig tocador de pell; un sac de mà amb dos compartiments horitzontals; un maletí de joc; un maletí clàssic utilitzat pels metges de família; un maletí de viatge; un maletí per a manta de viatge o pícnic; una petita bossa de senyora, un bagul de cuir decorat; una maleta armari en lona «Seguraich»; conjunts de 3 i 4 àlbums de pell amb fotos de maletes; una carpeta amb escandalls; un segell de la maleta armari (patentada per l'empresa Raich). I també maquinària com ara una màquina per al treball de la pell; conjunts de 15 eines i de 10 eines amb un segell per treballar la pell, i una caixa amb un conjunt de segells metàl·lics que servien per personalitzar, al gust dels clients, les maletes i altres objectes de pell.