Els futurs pressupostos d'Abrera tindran perspectiva de gènere

Els grups municipals d'Abrera han aprovat una moció presentada per Abrera En Comú, i esmenada per l'equip de govern, per elaborar els pressupostos amb perspectiva de gènere. Una proposta d'aplicació progressiva entre els exercicis dels anys 2021 i 2023.

Els grups del ple van acordar incorporar la perspectiva de gènere a tots els nivells del procés pressupostari, tot reestructurant els ingressos i les despeses públiques per tal de promoure la igualtat de gènere. La moció també acorda elaborar informes sobre impacte de gènere en les modificacions pressupostàries o en l'impuls de noves polítiques que tinguin impacte pressupostari.