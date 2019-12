Olesa anuncia l'entrada en servei de la piscina municipal a final de mes

Les obres del nou edifici de vestidors de la piscina municipal coberta d'Olesa de Montserrat «s'estan enllestint aquests dies, just pel pont de la Puríssima», segons han explicat fonts municipals, de manera que la instal·lació es podria tornar a posar en funcionament normalitzat després de molts mesos d'obres i de retards en la seva execució, inclòs un canvi d'empresa adjudicatària.

L'empresa que actualment està duent a terme les obres, Indros Linyola SA, ha complert els terminis contractuals amb l'Ajuntament. Aquest tram final de l'obra s'ha centrat principalment en els treballs d'instal·lacions de serveis que havien de permetre posar en funcionament la nova sala de màquines i les principals instal·lacions de climatització de l'edifici, així com les de recirculació i escalfament de l'aigua.

Un cop finalitzats els treballs, segons expliquen les mateixes fonts, s'han omplert d'aigua els dos vasos de la piscina i durant la propera setmana es faran proves amb tots els sistemes de recirculació i tractament de l'aigua, escalfament, i també dels sistemes de climatització i renovació de l'aire amb la nova maquinària, on hi ha una part important de la inversió que s'ha fet.

Els propers dies també es durà a terme una campanya de neteja del conjunt de les instal·lacions perquè els nous usuaris trobin de manera adequada la zona de la piscina i la dels serveis. També s'està completant la senyalització i es durà a terme la feina d'escalfament de l'aigua (per tal que estigui a la temperatura adequada, un cop omplerts els dos vasos), i de tot l'edifici. Tanmateix, el personal de la piscina necessita uns dies per assumir el control de l'edifici i implantar els sistemes informàtics del control d'accés i administració. Per aquestes raons, l'obertura de la piscina s'ha previst per al dia 30 de desembre.

Abans d'estrenar l'equipament, però, totes les persones que ho desitgin podran visitar les noves instal·lacions de la piscina coberta, en dues jornades de portes obertes que tindran lloc els dies 19 i 20 de desembre, de les 10 del matí a les 2 del migdia, i de les 4 de la tarda les 8 del vespre.

Els treballs han inclòs l'ender-roc dels mòduls antics de vestidors i sala de màquines, per construir un nou edifici que acull els vestidors per a la piscina d'hivern i d'estiu, i la sala de màquines, amb espai per aixecar una nova planta per a una futura sala de fitness. També s'ha renovat completament l'accés a les dues piscines municipals, la coberta i la piscina d'estiu.

El nou edifici de vestidors té dues sales perquè s'hi puguin canviar els abonats, quatre més per a grups i també un per a persones amb mobilitat reduïda i el personal de la piscina.

L'import total d'aquesta primera fase de reforma i millora del complex esportiu de les Planes ha estat d'una mica més d'1 milió d'euros.

La inscripció dels antics abonats i abonades als diferents cursets de natació infantil ja es va fer durant el mes d'octubre i, per tant, la seva plaça ha quedat garantida a partir del gener. El mes de novembre es va obrir el període per als nous abonaments, que es poden seguir fent a través de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament d'Olesa o bé via online a través de la seu electrònica del web municipal www.olesademontserrat.cat, ja que encara hi ha places disponibles. Les activitats aquàtiques dirigides arrencaran el proper dia 8 de gener. La llista de persones inscrites també es pot consultar a l'apartat d'Esports del web municipal.