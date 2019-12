Calaf rep 15 propostes als pressupostos participatius 2020

Els pressupostos participatius de Calaf del 2020 han rebut 15 propostes: onze per part d'entitats, dues de persones a títol individual i dues de tècnics municipals. El termini es va tancar el dia 30 de novembre.

Les propostes ciutadanes se centren principalment en projectes vinculats amb la millora d'infraestructures i equipaments municipals i en l'adquisició o renovació de materials per a entitats.

Fonts municipals han indicat que a partir d'ara un equip tècnic de l'Ajuntament farà l'avaluació de les propostes per garantir que totes compleixen els criteris establerts a les bases. Després, es donaran a conèixer a través de l'Altiplà i s'iniciarà la fase de votació, que es farà del 10 de gener al 3 de febrer a través de la plataforma https://decidim-calaf.diba.cat/.

Com a novetat d'aquest any, el dissabte 11 de gener a les 10 del matí, a l'Institut Municipal de Formació Permanent, es farà una presentació pública per donar a conèixer les propostes i així es podran votar sabent-ne més detalls.

D'altra banda, enguany l'Ajuntament ha adquirit diferents tauletes mòbils, dins un programa subvencionat per la Diputació, i això permetrà realitzar al llarg de la setmana de votacions diversos punts de votació mòbil en espais clau per tal de facilitar i incentivar la participació.