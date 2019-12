El servei de català a Esparreguera fa més cursos perquè creix la demanda

L'Oficina de Català d'Esparreguera iniciarà el segon trimestre amb l'oferta d'un nou curs del nivell B2. Es recupera un curs que s'havia ofert abans gràcies a l'increment de la demanda que hi ha hagut en aquesta població. Espar-reguera es va situar com la segona població amb més alumnes inscrits d'entre les 13 que pertanyen al Centre Ca n'Ametller, només darrere de Martorell, i cal tenir en compte que hi ha poblacions demogràficament més grans.

El Consorci, fins ara, havia prioritzat la realització de cursos orals, i és per això que a Martorell es va deixar d'impartir el nivell B2. Però la demanda ha fet que els responsables del Consorci canviessin de criteri i recuperessin aquesta formació. Amb aquest nivell es tracta que l'alumne no només s'introdueixi en la parla, sinó que sigui capaç també d'escriure en català. Per sobre del B-2 hi ha el C2, que s'imparteix més en línia que no pas en aules i professors.

Esparreguera havia ofert el nivell B2 fins a l'any passat, i quan van deixar d'oferir-lo es va dir als interessats que podien seguir el curs a Olesa de Montserrat o a Martorell. Les inscripcions són al gener.